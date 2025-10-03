scorecardresearch
 

Feedback

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मिली बम की धमकी... मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई, पुलिस हाई अलर्ट

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बम की धमकी से हड़कंप मच गया. संदिग्ध मेल्स में ISI और पूर्व LTTE सदस्यों द्वारा RDX विस्फोट की साजिश का दावा किया गया. इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं. शहर के प्रमुख स्थलों, बस स्टैंड और मंदिरों में सघन जांच की गई. मुख्यमंत्री नायडू की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है.

Advertisement
X
तिरुपति के प्रमुख मंदिरों और बस स्टैंड की सघन तलाशी ली गई (Photo: Representational)
तिरुपति के प्रमुख मंदिरों और बस स्टैंड की सघन तलाशी ली गई (Photo: Representational)

आंध्र प्रदेश के तिरुपति (Tirupati) में बम विस्फोट की धमकी मिली है. इसके चलते पुलिस एक्टिव हो गई. धमकी मिलने के बाद बम डिस्पोजल टीमों ने शहर के कई हिस्सों का निरीक्षण किया.

पुलिस ने 2 संदिग्ध मेल्स की भी जांच की. इन मेल्स में आरोप लगाया गया कि ISI और तमिलनाडु में स्थित पूर्व LTTE के सदस्य मिलकर शहर में RDX विस्फोट करने की साजिश रच रहे हैं. धमकी में तिरुपति के 4 क्षेत्रों में विस्फोट करने की बात कही गई है.

पुलिस ने RTC बस स्टैंड, श्रीनिवासम, विष्णु निवासम, कपिलतीर्थम, गोविंदराजुला स्वामी मंदिर और अन्य प्रमुख स्थलों की सुरक्षा जांच की. इसके अलावा न्यायाधीशों के आवास परिसर और कोर्ट क्षेत्र में भी सुरक्षा जांच की गई. 

सम्बंधित ख़बरें

26 लाख भक्तों को परोसा गया अन्नप्रसादम (File Photo: ITG)
तिरुपति तिरुमला मंदिर में 9 दिन के ब्रह्मोत्सव में चढ़ा 25 करोड़ का चढ़ावा 
YSRCP Fires Back at TDP Over Tirumala Temple Row
तिरुपति मंदिर को लेकर YSRCP-TDP में तकरार, 'हुंडी' में चोरी के आरोपों पर सियासी घमासान 
Tirupati temple receives gold and silver.
तिरुमाला: तिरुपति मंदिर को दान में मिले 15 गोल्ड मेडल और 2 चांदी की प्लेट 
Leopard Attack
बाइक सवार पर झपटा तेंदुआ, कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ खौफनाक Video 
बालाजी मंदिर में केवल देसी गाय का दूध इस्तेमाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार (Photo: ITG)
SC ने बालाजी मंदिर में देसी गाय के दूध से भोग-प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार 

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तिरुपति यात्रा को देखते हुए एग्रीकल्चर कॉलेज हेलीपैड पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई. साथ ही बम की धमकी के बाद मंदिरों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. BD टीमों ने तिरुचानूर पद्मावती अम्मावारी मंदिर, तिरुमाला मंदिरों में छापेमारी कर सुरक्षा को कड़ा किया गया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां शहर में लगातार सतर्कता बढ़ाए हुए हैं, और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए तैयार हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement