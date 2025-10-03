आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मिली बम की धमकी... मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई, पुलिस हाई अलर्ट

आंध्र प्रदेश के तिरुपति (Tirupati) में बम विस्फोट की धमकी मिली है. इसके चलते पुलिस एक्टिव हो गई. धमकी मिलने के बाद बम डिस्पोजल टीमों ने शहर के कई हिस्सों का निरीक्षण किया.

पुलिस ने 2 संदिग्ध मेल्स की भी जांच की. इन मेल्स में आरोप लगाया गया कि ISI और तमिलनाडु में स्थित पूर्व LTTE के सदस्य मिलकर शहर में RDX विस्फोट करने की साजिश रच रहे हैं. धमकी में तिरुपति के 4 क्षेत्रों में विस्फोट करने की बात कही गई है.

पुलिस ने RTC बस स्टैंड, श्रीनिवासम, विष्णु निवासम, कपिलतीर्थम, गोविंदराजुला स्वामी मंदिर और अन्य प्रमुख स्थलों की सुरक्षा जांच की. इसके अलावा न्यायाधीशों के आवास परिसर और कोर्ट क्षेत्र में भी सुरक्षा जांच की गई.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तिरुपति यात्रा को देखते हुए एग्रीकल्चर कॉलेज हेलीपैड पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई. साथ ही बम की धमकी के बाद मंदिरों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. BD टीमों ने तिरुचानूर पद्मावती अम्मावारी मंदिर, तिरुमाला मंदिरों में छापेमारी कर सुरक्षा को कड़ा किया गया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां शहर में लगातार सतर्कता बढ़ाए हुए हैं, और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए तैयार हैं.

