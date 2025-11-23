scorecardresearch
 

अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के पैरेंट्स परेशान, VC को पत्र लिखकर जताई चिंता

अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े टेरर मॉड्यूल जांच के बीच पेरेंट्स ने बच्चों के भविष्य को लेकर यूनिवर्सिटी को लेटर दिया और आश्वासन मांगा. मैनेजमेंट ने उन्हें कॉलेज बंद न होने का भरोसा दिया.

अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ा (Photo - Al Falah University)
दिल्ली ब्लास्ट और अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों से कथित तौर पर जुड़े एक टेरर मॉड्यूल की चल रही जांच के बीच, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स शनिवार को यूनिवर्सिटी पहुंचे और वाइस चांसलर के नाम एक लेटर दिया. एजेंसी के मुताबिक, पुलिस के जरिए मिली जानकारी में पता चला है कि पेरेंट्स ने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अपने बच्चों के एकेडमिक और प्रोफेशनल भविष्य के बारे में दखल और क्लैरिटी मांगी. 

उन्होंने आगे कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इन परेशान पेरेंट्स को भरोसा दिलाया कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं होगी.

करीब 18 पेरेंट्स शनिवार को यूनिवर्सिटी कैंपस आए और यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए लेटर दिया.

'हमारे बच्चों का भविष्य...'

यूनिवर्सिटी के एक MBBS स्टूडेंट के पेरेंट खुशपाल सिंह ने कहा, "हमारे जो बच्चे MBBS कर रहे हैं और जिनका किसी भी तरह के टेरर मॉड्यूल से कोई लेना-देना नहीं है, उनके भविष्य को लेकर हमें कुछ शक था. हमने मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो उन्हें मिल गया है और उन्होंने हमें बोलकर भरोसा दिलाया है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है और कॉलेज बंद नहीं होगा."

पेरेंट्स ने यह भी कहा कि कैंपस के अंदर सभी स्टूडेंट्स सुरक्षित और खुश हैं. वे अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं. हम, अल फलाह मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद में एनरोल्ड स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हाल के डेवलपमेंट्स को लेकर गहरी चिंता के साथ यह रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. जैसा कि बड़े पैमाने पर बताया गया है, कॉलेज अभी गंभीर रेगुलेटरी और सिक्योरिटी ड्यूज़ का सामना कर रहा है, जिसमें नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा मान्यता वापस लेना और एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा सस्पेंशन, साथ ही चल रही इन्वेस्टिगेशन शामिल है, जो इसके ऑपरेशनल वायबिलिटी को खतरे में डालती है.

यह भी पढ़ें: इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी रह चुका है अल फलाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, लिया था B-tech में एडमिशन

लेटर में लिखा गया, "इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं आई और परेशान करने वाली घटनाओं को देखते हुए, सैकड़ों एनरोल स्टूडेंट्स का भविष्य बहुत बड़े खतरे में है. हम मौजूदा हालात को देखते हुए अपने बच्चों के एकेडमिक और प्रोफेशनल भविष्य के बारे में दखल और क्लैरिटी चाहते हैं."

इस बीच, अब तक की जांच से पता चला है कि कथित सुसाइड बॉम्बर डॉ. उमर और डॉ. मुजम्मिल के बीच 40 लाख रुपये का फाइनेंशियल झगड़ा भी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े टेरर मॉड्यूल का एक कारण था. सूत्रों ने बताया कि जमात से कथित तौर पर मिली फंडिंग से सामान खरीदने के खर्च को लेकर दोनों आमने-सामने आए थे.

NIA टीम पहले ही यूनिवर्सिटी के पास वाली मस्जिद के मौलवी इश्तियाक को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन पर आरोप है कि उन्हें जमात के ज़रिए कई लाख रुपये मिले थे, जिसका इस्तेमाल डॉ. मुज़म्मिल ने ब्लास्ट के लिए सामान खरीदने में किया. सूत्रों के मुताबिक, जमात के करीब 40 लाख रुपये के फंड के कथित हेरफेर को लेकर डॉ. मुज़म्मिल और डॉ. उमर के बीच तनाव था.

सूत्रों ने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि यह टेरर मॉड्यूल कश्मीरी युवाओं का ब्रेनवॉश करके बनाया गया था, जो डॉक्टर बन गए थे. इस 'व्हाइट-कॉलर' टेरर मॉड्यूल के सभी डॉक्टर जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट थे. इन डॉक्टरों का चुन-चुनकर ब्रेनवॉश किया गया था. उन्हें दुनिया भर में एक खास समुदाय के सदस्यों के खिलाफ 'अत्याचार' के वीडियो बार-बार दिखाए गए.

