मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए Air India की उड़ानें फिर शुरू, ईरान-इजरायल के बीच सीजफायर के बाद लिया फैसला

एअर इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि वह आज से मध्य पूर्व और यूरोप के लिए उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर रही है. सेवाएं बहाल करने का निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मंगलवार को दिए गए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता अब प्रभावी हो गया है. एअर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, 'चूंकि मध्य पूर्व के कुछ भागों में हवाई क्षेत्र धीरे-धीरे खुल रहे हैं, इसलिए एअर इंडिया आज से इस क्षेत्र के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी, तथा मध्य पूर्व से अधिकांश उड़ानें 25 जून से शुरू हो जाएंगी.'

एअर इंडिया ने कहा कि यूरोप से आने-जाने वाली उड़ानें, जो पहले रद्द कर दी गई थीं, उन्हें भी आज से धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है, जबकि अमेरिका और कनाडा के ईस्ट कोस्ट से आने-जाने वाली सेवाएं भी यथाशीघ्र फिर से शुरू की जाएंगी. एअर इंडिया ने कहा कि वह किसी भी समय असुरक्षित माने जाने वाले हवाई क्षेत्रों से बचने के लिए निर्धारित उड़ानों को रिशिड्यूल, डायवर्ट या रद्द करने का फैसला ले सकती है. एयरलाइन कंपनी ने कहा, 'हम यात्रियों को किसी भी अपडेट के बारे में सूचित रखेंगे और उनकी समझदारी की सराहना करते हैं. हमारे यात्रियों, कर्मचारियों और विमानों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.'

