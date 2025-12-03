scorecardresearch
 
टेक्निकल गड़बड़ी के बाद बहाल हुआ एयरपोर्ट्स का चेक-इन सिस्टम, एअर इंडिया सहित कई उड़ानों पर पड़ा असर

एअर इंडिया ने बताया कि कई हवाई अड्डों पर थर्ड-पार्टी सिस्टम में आई तकनीकी खराबी अब पूरी तरह ठीक हो गई है और सभी एयरपोर्ट्स पर चेक-इन फिर से सामान्य हो गया है, जिससे उड़ानों का संचालन भी तय समय के अनुसार हो रहा है. मंगलवार देर रात इस गड़बड़ी के कारण एअर इंडिया सहित कई एयरलाइंस की उड़ानों में देरी हुई थी.

थर्ड-पार्टी सिस्टम में आई इस समस्या के कारण कुछ उड़ानों में देरी हुई थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. (File Photo: ITG)
एअर इंडिया ने कई हवाई अड्डों पर थर्ड-पार्टी सिस्टम में आई खराबी की सूचना देने के कुछ ही देर बाद कहा कि अब यह समस्या पूरी तरह ठीक हो चुकी है. एयरलाइन ने बताया कि सभी हवाई अड्डों पर चेक-इन अब फिर से सामान्य रूप से काम कर रहा है और सभी उड़ानें अपने तय समय के अनुसार चल रही हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर अपनी पोस्ट में एअर इंडिया ने कहा, 'थर्ड-पार्टी सिस्टम पूरी तरह बहाल हो चुका है और सभी हवाई अड्डों पर चेक-इन सामान्य रूप से हो रहा है. हमारी सभी उड़ानें समय पर संचालित हो रही हैं. यात्रियों के सहयोग के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं.'

कई उड़ानों पर पड़ा असर

दरअसल मंगलवार देर रात कई हवाई अड्डों पर थर्ड-पार्टी सिस्टम में आई इस गड़बड़ी का असर एअर इंडिया सहित कई अन्य एयरलाइंस पर भी पड़ा था, जिससे कुछ समय के लिए उड़ानों में देरी हुई. एअर इंडिया ने पहले एक बयान में कहा था, 'थर्ड-पार्टी सिस्टम में आई खराबी के कारण कई हवाई अड्डों पर चेक-इन सिस्टम प्रभावित हुआ है, जिससे एअर इंडिया सहित कई एयरलाइंस की उड़ानों में देरी हो रही है.'

एअर इंडिया ने जारी किया बयान

उड़ानों की निगरानी करने वाली एक वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्थान में देरी का स्तर असामान्य रूप से 4 तक पहुंच गया था, जिससे बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी और कुछ रद्द होने की स्थिति बनी.

एअर इंडिया ने कहा, 'हमारी एयरपोर्ट टीमें यात्रियों के लिए चेक-इन प्रक्रिया को सुचारू बनाने में लगातार काम कर रही हैं. सिस्टम धीरे-धीरे बहाल हो रहा है, लेकिन पूरी तरह स्थिति सामान्य होने तक कुछ उड़ानों में देरी बनी रह सकती है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें.'

