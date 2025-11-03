Air India की सैन फ्रांसिस्को-दिल्ली फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, मंगोलिया में करानी पड़ी लैंडिंग

सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को रविवार को मंगोलिया के उलानबटार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एहतियातन उतारना पड़ा. चालक दल को उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी समस्या का पता चला, जिसके बाद यह कदम उठाया गया. एयर इंडिया ने एक बयान जारी करके बताया कि कोलकाता से उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI174 की मंगोलिया के उलानबटोर में सेफ लैंडिंग कराई गई और अभी उसकी तकनीकी जांच चल रही है.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'हम सभी यात्रियों की सहायता के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सभी को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. एयर इंडिया के लिए यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.'

जेद्दा-हैदराबाद फ्लाइट मुंबई डायवर्ट

एक अलग घटना में, इंडिगो एयरलाइन की जेद्दा से हैदराबाद जाने वाली एक उड़ान को शनिवार को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया, क्योंकि एयरलाइन को सुरक्षा संबंधी धमकी मिली थी. एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, '1 नवंबर, 2025 को जेद्दा से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की उड़ान 6E68 को सुरक्षा खतरे के बाद मुंबई डायवर्ट कर दिया गया. स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार, हमने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और विमान को आगे के संचालन के लिए मंजूरी देने से पहले आवश्यक सुरक्षा जांच में उनका पूरा सहयोग किया.'

एयरलाइन ने आगे बताया कि सभी यात्रियों को रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराया गया और विमान की सुरक्षा जांच के दौरान उन्हें जानकारी दी जाती रही. इंडिगो ने एक बयान में कहा, हमेशा की तरह यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.'

