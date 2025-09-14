scorecardresearch
 

AIMIM दिल्ली चीफ शोएब जमई हिरासत में, भारत-पाक मैच के बाद होगी रिहाई; स्क्रीनिंग बाधित करने की दी थी धमकी

भारत-पाकिस्तान के मैच की स्क्रीनिंग बाधित करने की धमकी देना AIMIM नेता शोएब जमई को भारी पड़ा है. दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. अब उनकी रिहाई मैच खत्म होने के बाद की जाएगी.

भारत-पाक मैच पोस्ट पर बवाल (Photo: X/@shoaibJamei)
भारत-पाक मैच पोस्ट पर बवाल (Photo: X/@shoaibJamei)

भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई में खेला जा रहा है. पहलगाम हमले के बाद यह पहली बार है कि दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा हो. देशभर में कई राजनीतिक दलों ने बॉयकॉट करने की बात कही है. कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी से लेकर एआईएमआईएम तक ने इसका विरोध किया और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. एआईएमआईएम के दिल्ली प्रमुख शोएब जमई ने भी कार्यकर्ताओं से इस मैच के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने को कहा था. 

दिल्ली पुलिस ने मैच को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर उन्हें हिरासत में ले लिया है. मैच खत्म होने के बाद ही उनकी रिहाई की जाएगी. 

शोएब जमई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मैच को लेकर कई पोस्ट किए जिसमें भारत-पाकिस्तान मैच की स्क्रीनिंग बाधित करने की धमकी दी थी. 

उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, 'AIMIM दिल्ली आज रात भारत बनाम पाकिस्तान मैच की किसी भी सार्वजनिक स्क्रीनिंग को बाधित कर सकती है. पहलगाम के शहीदों का मजाक बनाने के लिए भाजपा को शर्म आनी चाहिए. जंग और मैच एक साथ नहीं चलेगा.'

 

Shoaib Jamai
X पर AIMIM नेता ने दी थी धमकी (Photo: X/@shoaibJamei)

यह खबर अपडेट की जा रही है.

---- समाप्त ----
