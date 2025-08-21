scorecardresearch
 

'हां, मैंने उसे मार दिया...', अहमदाबाद स्कूल में सीनियर छात्र को चाकू से गोदने वाले स्टूडेंट की चैट में कुबूलनामा

यह घटना अहमदाबाद के खोखरा स्थित एक प्राइवेट स्कूल की है. यहां दसवीं क्लास के 15 वर्षीय छात्र नयन पर मंगलवार को नौंवी के एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया था. नयन को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था. 

अहमदाबाद स्कूल के स्टूडेंट की हत्या पर मचा बवाल (Photo: Screengrab)
अहमदाबाद स्कूल के स्टूडेंट की हत्या पर मचा बवाल (Photo: Screengrab)

गुजरात के अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास के छात्र की हत्या का मामला चर्चा में है. इस स्कूल के एक जूनियर छात्र ने 15 साल के नयन की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है. अब इस मामले में आरोपी छात्र की वॉट्सऐप चैट सामने आई है, जिसमें वह जुर्म कुबूलता नजर आ रहा है.   

शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी स्टूडेंट की अपने दोस्त के साथ वॉट्सऐप चैट हुई थी, जिसमें उसने जुर्म स्वीकार कर लिया था. पुलिस के पास इस चैट का पूरा ब्योरा शामिल है. इस चैट का ब्योरा कुछ इस तरह है:-

आरोपी का दोस्त- भाई, तुमने कुछ किया आज?

आरोपी- हां

आरोपी का दोस्त- भाई तुमने चाकू मारा था?

आरोपी- तुझे किसने बोला?

आरोपी का दोस्त- कॉल करो एक मिनट. कॉल पे बात करते हैं.

आरोपी- नहीं, अभी भाई साथ है. उसने नहीं पता आज क्या हुआ है.

आरोपी का दोस्त - वह मर गया है.

बता दें कि यह घटना अहमदाबाद के खोखरा स्थित एक प्राइवेट स्कूल की है. यहां दसवीं क्लास के 15 वर्षीय छात्र नयन पर मंगलवार को नौंवी के एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया था. नयन को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था. 

लेकिन इलाज के दौरान नयन के दम तोड़ने के बाद अभिभावकों में गुस्सा है. मृतक छात्र सिंधी समुदाय जबकि आरोपी स्टूडेंट मुस्लिम है, जिसके वजह से सांप्रदायिक तनाव फैल गया है. गुस्साई भीड़ ने बुधवार को स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की. स्कूल प्रॉपर्टी तहस-नहस कर दी, बसों पर भी पथराव किया.

सिंधी समुदाय के लोग आज सुबह से ही बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे. छात्र की मौत से आक्रोशित अभिभावकों, हिंदू संगठन और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल में तोड़फोड़ की गई. साथ ही स्कूल के कर्मियों को पीटा गया. 

ऐसे में अभिभावकों में आक्रोश को देखते हुए स्कूल में भारी पुलिसबल की तैनाती की गई है. पुलिस ने नयन पर हमला करने वाले नौवीं के छात्र को हिरासत में लिया है. जुवेनाइल कानून के राहत पुलिस कार्रवाई कर रही है. अभिभावकों ने आरोपी छात्र के अलावा स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है. 

आरोपी छात्र मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. प्रदर्शन कर रहे एक अभिभावक ने बताया कि दोनों छात्रों के बीच नॉनवेज को लेकर झगड़ा हुआ था. छात्र की मौत के बाद सिंधी समुदाय, अभिभावकों, हिंदू संगठन और एबीवीपी द्वारा स्कूल पर पहुंचकर तोड़फोड़ की गई है. जेसीपी, डीसीपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है.

