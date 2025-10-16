scorecardresearch
 

Feedback

अहमदाबाद विमान हादसे की जांच से नाखुश कैप्टन सुमित के पिता, पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक जांच की मांग की

एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई171 दुर्घटना की चल रही जांच में विश्वसनीयता और पारदर्शिता की कमी से व्यथित होकर दिवंगत कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने याचिका में एआई 171 दुर्घटना की जांच के लिए "न्यायालय निगरानी समिति" के गठन की मांग की गई है

Advertisement
X
अहमदाबाद विमान हादसा :सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कैप्टन सुमित के पिता. (Photo:ITG)
अहमदाबाद विमान हादसा :सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कैप्टन सुमित के पिता. (Photo:ITG)

अहमदाबाद विमान हादसे AI 171 में मारे गए पायलट सुमीत सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल ने इस हादसे की जांच में विश्वसनीयता और पारदर्शिता की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस याचिका में उन्होंने दुर्घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत जांच के लिए एक अदालत निगरानी वाली समिति या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करने की मांग की है. इस हादसे में 241 समेत 260 लोग मारे गए थे.

पुष्कराज सभरवाल ने इंडियन पायलट्स फेडरेशन (एफआईपी) के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें हादसे की निष्पक्ष जांच के लिए एक "न्यायिक निगरानी समिति" गठित करने की मांग की गई है.

'जांच में विश्वसनीयता की कमी'

सम्बंधित ख़बरें

AI 171 crash, ALPA India, AAIB, pilot experts, aviation safety, SME involvement, flight investigation
Ahmedabad Plane Crash जांच में अब पायलट भी रखेंगे अपना पक्ष 
Air India plane crash: Global pilots' group cautions against drawing conclusions
अहमदाबाद व‍िमान हादसा क्यों और कैसे हुआ? AAIB की जांच में अब पायलट भी रखेंगे अपना पक्ष 
गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था प्लेन हादसा
एयर इंडिया क्रैश जांच पर पायलट्स संघ ने उठाए गंभीर सवाल, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की मांग 
On July 12, the preliminary report by the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB), under the Ministry of Civil Aviation, drew significant attention to a cockpit conversation between the two pilots of the ill-fated Boeing 787-8 Dreamliner.
अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों के परिवारों की मांग, पूरी सच्चाई सामने लाओ, अमेरिकी कोर्ट में केस 
Supreme Court
एक हादसे से एयर इंडिया को इस तरह बदनाम न करें! सुप्रीम कोर्ट ने याच‍िका पर की सख्त टिप्पणी 

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे हादसे की जांच में विश्वसनीयता और पारदर्शिता की कमी से गंभीर रूप से व्यथित हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि एएआईबी ने पायलट की गलती को मुख्य कारण बताकर जांच की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और अखंडता से समझौता किया है.

उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट में इंजनों की थ्रस्ट हानि का कारण ईंधन कंट्रोल स्विच का रन से कटऑफ स्थिति में चला जाना बताया गया, लेकिन विमान के डिजाइन स्तर की संभावित कमियों की जांच नहीं की गई.

याचिका में कहा गया है कि स्विच का अचानक मूवमेंट अविश्वसनीय है और एएआईबी ने पायलटों पर दोषारोपण की कथा गढ़कर जांच की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और अखंडता को समझौता किया है. इससे आईसीएओ एनेक्स 13 के तहत गंभीर कानूनी और अंतरराष्ट्रीय दायित्व उत्पन्न हो गए हैं.

Advertisement

प्रारंभिक रिपोर्ट पर आपत्ति

एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएलपीए इंडिया) ने भी जुलाई में प्रारंभिक रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी, इसे जल्दबाजी में तैयार और दबाव में बताया था. एएलपीए ने पायलटों की संभावित गलती पर सवाल उठाए थे. उन्होंने बताया कि कैप्टन सुमीत सभरवाल के पास 15,638 घंटे की उड़ान का अनुभव था.

लंदन गैटविक के लिए उड़ान संख्या एआई171 का संचालन करने वाले दुर्भाग्यपूर्ण बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के पायलटों में से एक, कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 वर्षीय पिता पुष्करराज सभरवाल ने पहले नागरिक उड्डयन सचिव और एएआईबी के महानिदेशक को पत्र लिखकर विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के नियम 12 के तहत औपचारिक जांच की मांग की थी.

दिवंगत कैप्टन के पिता ने लिखा पत्र

29 अगस्त को लिखे अपने पत्र में पुष्कराज ने कहा कि दुर्घटना के बारे में चुनिंदा जानकारी लीक होने से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका बेटा भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में है और आत्महत्या के बारे में सोच रहा है.

पत्र में कहा गया है, 'इन बातों से मेरे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के साथ-साथ कैप्टन सुमीत सभरवाल की प्रतिष्ठा पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है. इनसे कैप्टन सभरवाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत के नागरिक को प्रदत्त मौलिक अधिकार है.'

Advertisement

इंजन बंद होने से पैदा हुई भ्रम की स्थिति

एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया था कि विमान के दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति एक सेकंड के अंतराल में बंद कर दी गई थी, जिससे उड़ान भरने के तुरंत बाद कॉकपिट में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी.

रिपोर्ट में कहा गया है, 'कॉकपिट की वॉयस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता सुनाई देता है कि उसने विमान क्यों रोका। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया.'

प्रारंभिक रिपोर्ट जारी होने के बाद अटकलों के बीच, एएआईबी ने स्पष्ट किया था कि दुर्घटना के कारणों पर निश्चित निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी और अंतिम रिपोर्ट में मूल कारणों की पहचान की जाएगी, तथा सभी से समय से पहले कोई भी कहानी फैलाने से बचने का आग्रह किया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement