तटरक्षक बल को मिला नया ALH MK-III हेलिकॉप्टर, पूर्वी तट पर तीसरी आंख तैनात

भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) के एयर इनक्लेव ने भूवनेश्वर में 15वां एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर ALH MK-III शामिल किया है. यह हेलिकॉप्टर कितने काम का है यह आपको इस बात से पता चल जाएगा कि इसकी मांग कितनी है. भारतीय नौसेना ने 11 और भारतीय सेना ने 73 ALH MK-III का ऑर्डर दे रखा है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1992 में यह हेलिकॉप्टर बनाना शुरू किया था. अब तक 335 हेलिकॉप्टर बना चुका है.

लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर प्रचंड (LCH Prachand), रुद्र (HAL Rudra) और लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर (LUH) इसी हेलिकॉप्टर के प्लेटफॉर्म पर डेवलप हुए हैं. विकसित किए गए हैं. इंडियन एयरफोर्स के पास 107, इंडियन आर्मी के पास 191 और नेवी के पास 14 हेलिकॉप्टर्स हैं. 52.1 फीट लंबे इस हेलिकॉप्टर को दो लोग मिलकर उड़ाते हैं. इसकी ऊंचाई 16.4 फीट है और इसमें एक बार में 12 जवान या लोग बैठ सकते हैं.

भारत में बने इस हेलिकॉप्टर को भारत के अलावा इजरायल, मालदीव्स, मॉरीशस, नेपाल, इक्वाडोर, तुर्की, पेरू जैसे देश भी इस्तेमाल कर रहे हैं. असल में इस हेलिकॉप्टर को HAL Dhruva नाम दिया गया है. ALH MK-III हेलिकॉप्टर सामान्य ध्रुव हेलिकॉप्टर से कुछ मामलों में अलग है. क्योंकि इसे खासतौर से तटरक्षक बल के लिए बनाया गया है. इसमें केबिन में मशीनगन -लगाई गई है. तेज रोशनी वाली सर्च लाइट लगाई गई है. इसके अलावा इसे 12.7 मिलिमीटर की हैवी मशीन गन से लोड किया गया है.

