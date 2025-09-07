Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 7 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: शिगेरु इशिबा ने जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने वेनेजुएला के जहाज पर हमले का बचाव किया है. लाल सागर के गहराई में बिछाई गई इंटरनेट की केबल कटने की खबर है, जिसकी वजह से एशिया के कई देश प्रभावित हुए हैं. हरियाणा में एक विदेशी महिला का शव सेमी न्यूड हालात में मिला है. टीएमसी सांसद अब्दुर रहीम बख्शी ने एक बीजेपी विधायक को मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी है.

ट्रंप का टैरिफ, बढ़ती महंगाई और पार्टी में अंदरूनी कलह... जापानी पीएम शिगेरु इशिबा के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी

जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. इशिबा ने पार्टी को आपातकालीन नेतृत्व चुनाव कराने को कहा. उनके संभावित उत्तराधिकारी कोइज़ुमी और ताकाइची हैं. इशिबा का आखिरी काम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना था, जिसमें जापान ने 550 अरब डॉलर निवेश का वादा किया है.

'एक बार आप GST देख लो...', पीएम मोदी के एक फोन कॉल से हुई 8 साल में सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने टैक्स सुधार करते हुए आम आदमी को बड़ी राहत दी है. अब चार स्लैब्स की जगह सिर्फ पांच और 18 फीसदी के दो ही जीएसटी स्लैब्स होंगे. साथ ही जरूरी सामानों को टैक्स फ्री कर दिया गया है. पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री को एक हल्का सा इशारे देते हुए कहा था, 'एक बार आप जीएसटी देख लो!'. इसी के बाद टैक्स सिस्टम में बदलाव की बड़ी कवायद की शुरुआत हुई थी, जिसका नतीजा अब सबके सामने है.

'मुझे परवाह नहीं...', वेनेजुएला के जहाज पर हमले को वॉर क्राइम कहे जाने पर जेडी वेन्स ने किया बचाव

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बरकरार है. शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में "रेजीम चेंज" यानी सत्ता में बदलाव की बात नहीं कर रहा है. हालांकि इसी बीच अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए अतिरिक्त 10 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात करने का आदेश दिया है. इस कदम से वेनेजुएला के लोग संभावित अमेरिकी कार्रवाई को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं. वहीं वेनेजुएला के जहाज पर अमेरिकी हमले का उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने बचाव किया है.

लाल सागर में कटी केबल, इंटरनेट में परेशानी, भारत समेत एशिया के कई देशों पर पड़ा असर

लाल सागर के नीचे बिछाई गई सब्मरीन केबल अचानक कट गई हैं, जिसकी वजह से कई देशों में इंटरनेट स्पीड प्रभावित हुई है. नेटब्लॉक्स ने कहा कि Red Sea में Under Sea केबल्स कटने की वजह से कुछ देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है. इसमें भारत, पाकिस्तान समेत एशिया के कई देश शामिल हैं. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

मानेसर: सेमी न्यूड हालात में मिला विदेशी महिला का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

हरियाणा के मानेसर में आईएमटी चौक से विदेशी महिला का सेमी न्यूड हालात में शव बरामद हुआ. मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. एसीपी मानेसर ने फोन पर हुई बातचीत में बताया की प्रथम दृष्टया जांच में मृतका अफ्रीकन मूल की लग रही है. लेकिन अभी पहचान होना बाकी है.

'मुंह में तेजाब डालकर तुम्हारी आवाज को राख कर दूंगा', TMC विधायक की बीजेपी नेताओं को धमकी

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक और जिला अध्यक्ष अब्दुर रहीम बख्शी के एक विवादित बयान ने सियासी तनाव बढ़ा दिया है. मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र के इनायतनगर में आयोजित एक विरोध रैली में बख्शी ने बीजेपी नेताओं पर तीखा हमला बोला.

योगी आदित्यनाथ ने BCCI से की खास मांग, बोले- यूपी में एक नहीं 4 रणजी टीमें बनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीसीसीआई से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के लिए चार रणजी टीमों की मांग की. इकाना स्टेडियम में अप T20 कार्यक्रम के दौरान रखी गई इस मांग का पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा ने स्वागत किया. खेल प्रेमियों में उत्साह है, अब फैसला बीसीसीआई पर निर्भर है.

रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन, वैज्ञानिकों ने सभी ट्रायल में टीके की सफलता का दावा किया

रूस ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई सफलता हासिल की है. वहां की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी (FMBA) FMBA ने कैंसर की वैक्सीन तैयार की है.

