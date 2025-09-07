scorecardresearch
 

मानेसर: सेमी न्यूड हालात में मिला विदेशी महिला का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

मानेसर में आईएमटी चौक से एक विदेशी महिला का शव बरामद किया गया है. पुलिस आशंका जता रही है कि महिला की रेप के बाद हत्या की गई है. हालांकि अभी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. साथ ही मामले की कई एंगल से भी जांच कर रही है.

मानेसर में मिला विदेशी महिला का शव. (Photo: AI-generated)
हरियाणा के मानेसर में आईएमटी चौक से विदेशी महिला का सेमी न्यूड हालात में शव बरामद हुआ. मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. एसीपी मानेसर ने फोन पर हुई बातचीत में बताया की प्रथम दृष्टया जांच में मृतका अफ्रीकन मूल की लग रही है. लेकिन अभी पहचान होना बाकी है.

दरअसल, पुलिस को रविवार सुबह 6 बजे के करीब सूचना मिली कि दिल्ली से जयपुर जाने वाले आईएमटी चौक के बीचों बीच किसी महिला का नग्न हालात में शव पड़ा है. मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतका अफ्रीकन मूल की लग रही थी. पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुला कर शव को कब्जे में ले मामले की जांच शुरू कर दी है. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस

महिला के शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे. ऐसे में पुलिस आशंका जता रही है कि महिला की रेप के बाद हत्या की गई है. हालांकि ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा. जांच के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी की भी जांच कर रही है.

पुलिस महिला को फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे फेंके जाने या फिर चलती गाड़ी से आईएमटी चौक पर फेंके जाने को लेकर भी जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि आईएमटी चौक से एक विदेशी महिला का शव बरामद किया गया है. महिला अफ्रीका मूल की लग रही है. पूरे मामले में जांच जारी है. 

