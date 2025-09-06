Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बात की. दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की. वहीं, बहुजन समाज पार्टी (BSP) में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ने के बाद ससुर की भी घर वापसी हो गई है. आज आकाश आनंद के ससुर और उत्तर प्रदेश के बसपा से पूर्व सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पहले लंबा चौड़ा माफीनामा लिखकर बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगी. पढ़िए शनिवार शाम की 5 बड़ी खबरें...



PM मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से हुई बात, यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के प्रयासों पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बात की. दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने X हैंडल से एक पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी.

'कभी रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाऊंगा', आकाश आनंद के ससुर ने मायावती से मांगी माफी, BSP में हुई वापसी

बहुजन समाज पार्टी (BSP) में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ने के बाद ससुर की भी घर वापसी हो गई है. आज आकाश आनंद के ससुर और उत्तर प्रदेश के बसपा से पूर्व सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पहले लंबा चौड़ा माफीनामा लिखकर बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगी. इसके बाद मायावती ने X पर पोस्ट कर कहा कि अशोक सिद्धार्थ को अपनी ग़लती का एहसास बहुत पहले हो चुका था. वे इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा ज़ाहिर किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए पार्टी और मूवमेन्ट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक और मौका दिया जाना उचित समझा है.

Advertisement

Gujarat: पावागढ़ शक्तिपीठ में बड़ा हादसा, रोपवे टूटने से 6 की दर्दनाक मौत

गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पावागढ़ में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. यहां मालवाहक रोपवे अचानक गिर गया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो लिफ्टमैन, दो मजदूर और दो अन्य शामिल हैं. घटना की पुष्टि पंचमहाल कलेक्टर ने की है. बताया जा रहा है कि हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे रस्सी टूटने के कारण हुआ.

PM मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर ट्रंप ने दिया पॉजिटिव मैसेज, क्या पिघलेगी भारत-अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ?

किसी भी देश की नीति और नेता ही उस मुल्क का भविष्य तय करते हैं, लेकिन दोनों ही हर बदलते 24 घंटे के साथ बदलने लग जाएं तो फिर देश गहरी खाई में चला जाता है. शायद अमेरिका के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप का हर कदम और हर फैसले उनसे ज्यादा, अमेरिका के लिए घातक साबित हो रहे हैं. कभी भारत जैसे स्ट्रेजिक पार्टनर पर ट्रेरिफ बम फोडना, कभी कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी देना तो कभी भारत की दोस्ती को खो देने की बात करना अब ट्रंप प्रशासन को ही भारी पड़ रहा है और शायद इसी वजह से ट्रंप को देर से ही सही ये समझ आने भी लगा है.

Advertisement

पंजाब के CM भगवंत मान की सेहत में सुधार, लो हार्ट रेट की शिकायत के बाद अस्पताल में हुए थे भर्ती

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत में अब सुधार है. मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ने मुख्यमंत्री मान की हेल्थ बुलेटिन में बताया कि उनकी तबीयत पहले के मुकाबले काफी अच्छी है और ब्लडप्रेशर पैरामीटर में सुधार हो रहा है. वह अब भी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं.

---- समाप्त ----