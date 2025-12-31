Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 31 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा मिला. तेल कंपनियों ने डोमेस्टिक पीएनजी की कीमतों में 0.70 रुपये प्रति एससीएम की कटौती की है. वहीं, आतंकी संगठन लश्कर ए तयैबा ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है. इन खबरों के अलावा, डीआरडीओ ने आज एक ही लॉन्चर से दो प्रलय मिसाइलें लॉन्च कर बड़ी सफलता हासिल की. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

और पढ़ें

नये साल से पहले दिल्ली-NCR वालों को तोहफा, इतनी सस्ती हो गई PNG



नये साल पर दिल्‍ली वालों को तेल कंपनियों ने बड़ा तोहफा दिया है. IGL ने दिल्ली NCR में डोमेस्टिक PNG की कीमतों में ₹0.70 प्रति SCM की कटौती की है. अब PNG की दिल्ली में नई कीमतें ₹47.89 प्रति SCM, गुरुग्राम में ₹46.70 प्रति SCM और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ₹47.76 प्रति SCM होगी. यह कटौती नए साल की पूर्व संध्‍या पर की गई है.

भारत के खिलाफ लश्कर ने फिर उगला जहर... आतंकी सैफुल्लाह ने अलापा कश्मीर राग, दी खुली धमकी

भारत की ओर से सीमा पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा अब तक बौखलाया हुआ है. उसने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है. आतंकी हाफिस सईद के करीबी और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भारत को खुली धमकी दी है. आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने कश्मीर से लेकर हैदराबाद और जूनागढ़ तक पर अपना दावा ठोका.

Advertisement

एक ही लॉन्चर से बैक-टू-बैक दागी दो 'प्रलय' मिसाइल, DRDO की बड़ी सफलता



डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास बड़ा सफल परीक्षण किया. सुबह 10:30 एक ही लॉन्चर से दो प्रलय मिसाइलें दागी गईं. यह यूजर ट्रायल का हिस्सा था. दोनों मिसाइलें तय ट्रैजेक्टरी पर उड़ीं और सभी लक्ष्य पूरे किए. चांदीपुर टेस्ट रेंज के सेंसर और समुद्र में तैनात जहाज के टेलीमेट्री सिस्टम ने इसकी पुष्टि की. प्रलय पूरी तरह क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है.

स्पेसएक्स के सैटेलाइट ने खोया कंट्रोल... घूमता हुआ पृथ्वी की ओर गिर रहा, अंतरिक्ष में बढ़ता खतरा



स्पेसएक्स की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा का एक सैटेलाइट 17 दिसंबर 2025 को खराब हो गया. इसकी प्रोपल्शन टैंक से गैस निकल गई. कंट्रोल खो गया और यह अंतरिक्ष में अनियंत्रित घूमने लगा. कंपनी ने पुष्टि की कि सैटेलाइट का ज्यादातर हिस्सा ठीक है, लेकिन कुछ छोटे मलबे निकले हैं. यह कुछ हफ्तों में पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर जलकर नष्ट हो जाएगा.

आज क्‍यों आई शेयर बाजार में तूफानी तेजी... सेंसेक्‍स 730 अंक चढ़ा, 16% तक उछले ये स्‍टॉक्‍स



साल 2025 के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंंद हुआ. 31 दिसंबर को सेंसेक्‍स 545 अंक चढ़कर 85220 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 190 अंंक चढ़कर 26130 पर पहुंच गया. बीएसई के टॉप 30 शेयरों में सें सिर्फ 5 शेयर गिरावट पर बंद हुए. टाटा स्‍टील के शेयर में 3 फीसदी की तेजी आई और रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के शेयर में 2 फीसदी की उछाल आई है.

Advertisement

एस जयशंकर ने ढाका में खालिदा जिया के बेटे से की मुलाकात, सौंपा PM मोदी का शोक पत्र

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को बांग्लादेश की तीन बार प्रधानमंत्री रहीं खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे. वहां उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात करके उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक पत्र सौंपा. खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 6:00 निधन हो गया था.

बांदा में अवैध खनन पर योगी सरकार ने एक्शन, माफियाओं से वसूला गया करोड़ों का जुर्माना



बांदा में अवैध खनन एवं परिवहन करने वालों पर योगी सरकार ने जोरदार एक्शन लिया है. जिला प्रशासन ने माफियाओं से करोड़ों का जुर्माना वसूला है. बीते अप्रैल माह से नवम्बर 2025 तक (जुलाई से अक्टूबर छोड़कर) 22 अवैध खनन से सम्बंधित मामले आये, जिसमें 4 मामलों में FIR दर्ज की गई है. 4.25 करोड़ का राजस्व वसूलकर सरकारी खजाने में जमा किया गया है.

Zomato-Swiggy ने किया बड़ा ऐलान... गिग वर्कर्स को मिलेगा ज्यादा पेमेंट, जानिए कितना



ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों जोमैटो और स्विगी ने बड़ा ऐलान किया है. दोनों कंपनियों ने गिग वर्कस को ज्यादा पेमेंट देने का ऑफर दिया है. अब ज़ोमैटो और स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स को ज्यादा इंसेंटिव देंगे. ये त्योहारों पर उनका एक स्टैंडर्ड तरीका है, ताकि गिग वर्कर्स यूनियनों की हड़ताल के आह्वान के बीच डिलीवरी सर्विस में कम रुकावट आए.

Advertisement

S-350 वित्याज... भारत को रूस देना चाहता है एक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम



रूस ने एक बार फिर भारत को अपना मध्यम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम एस 350 वित्याज ऑफर किया है. यह ऑफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आया है. यानी भारत में इसका कुछ हिस्सा खुद बनाया जा सकेगा. यह सिस्टम भारत के मौजूदा एस 400 ट्रायम्फ बैटरियों को सपोर्ट करेगा. यह देश की एकीकृत एयर डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत करेगा.

भारत बना दुनिया का 'राइस किंग', चावल उत्पादन में चीन को पछाड़ा



भारत चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर वन गया है. विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत का हिस्सा 28 फीसदी से अधिक हो गया है. अमेरिकी कृषि विभाग ने दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में बताया कि भारत का उत्पादन 152 मिलियन मीट्रिक टन और चीन का 146 मिलियन मीट्रिक टन है. भारत अब दुनिया का राइस किंग बन गया है.

---- समाप्त ----