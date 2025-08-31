scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 31 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है. टैरिफ विवाद के बीच भारत ने अमेरिका के लिए डाक सर्विस बंद करने का ऐलान किया है. भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 3-2 से हराया है. अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में टीएमसी सांसद महुओ मोइत्रा पर केस दर्ज किया गया है. रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है.

एससीओ रिसेप्शन में पीएम मोदी (L) के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (M) और उनकी पत्नी (Photo: APTN)
SCO से आजतक: रिसेप्शन में स्वागत, कई मुद्दों पर बातचीत... मोदी-जिनपिंग की मीटिंग से भारत-चीन रिश्तों में नई गरमाहट

चीन के तिआनजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन में रविवार को भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच एक ऐतिहासिक मुलाकात ने दुनिया भर का ध्यान खींचा. जून 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने न केवल सीमा विवाद पर समझौते की राह खोली, बल्कि दोनों देशों के बीच सहयोग की नई उम्मीदें भी जगाईं.

टैरिफ टेंशन के बीच बड़ा फैसला, अमेरिका के लिए सभी डाक सर्विस बंद, सरकार ने बताई ये वजह

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत की ओर से लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इस क्रम में भारतीय डाक ने अब अमेरिका के लिए जाने वाली सभी तरह की पत्र, डॉक्युमेंट्स और गिफ्ट आइटम्स समेत सभी श्रेणियों के डाक की बुकिंग सस्पेंड कर दी है.

भारतीय हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत, जापान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत सिंह फिर चमके

भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने अपना 150वां इंटरनेशनल मुकाबला खेला. भारतीय टीम की जापान पर धमाकेदार जीत के चलते कृष्ण बहादुर के लिए ये मुकाबला और यादगार बन गया. कृष्ण बहादुर को मुकाबले की शुरुआत से पहले सम्मानित भी किया गया.

'आतंकवाद से लड़ाई में भारत का साथ दे चीन...', पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने उठाया टेररिज्म का मुद्दा

चीन के तिआनजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को SCO शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता हुई है. इस दौरान दोनों देशों ने अपसी सहयोग को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की. पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया. साथ ही आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताते हुए चीन से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की अपील की है.

TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में FIR, अमित शाह पर की थी विवादित टिप्पणी

छत्तीसगढ़ के रायपुर में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. आरोप है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की.

'कड़े कदम उठाए...', पीएम मोदी-जिनपिंग के मुस्कुराकर हाथ मिलाने पर कांग्रेस का तंज

SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस ने तीखा वार किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चीन की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के बावजूद पीएम मोदी सख्ती नहीं दिखा पाए. वहीं, पीएम मोदी ने रिश्ते सुधारने की प्रतिबद्धता जताई और जिनपिंग ने भारत को महत्वपूर्ण मित्र बताया.

'ये आदमी बेलगाम तोप है...', अमेरिकी एक्सपर्ट ने भारत की आलोचना पर पीटर नवारो को सुनाई खरी-खरी

अमेरिका से टैरिफ को लेकर तल्ख रिश्तों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने भारत पर रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरता है. लेकिन अब अपने ही देश में नवारो को आलोचनाओं को सामना करना पड़ रहा है.

रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन, 81 की उम्र में ली अंतिम सांस, 'रामायण' के 'लक्ष्मण' ने जताया दुख

मनोरंजन की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आ रही है. 'रामायण' बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है. वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं. उम्र से जुड़ी काफी समस्याएं वो फेस कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रेम सागर ने 31 अगस्त की सुबह 10 बजे दम तोड़ा.

---- समाप्त ----
