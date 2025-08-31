रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन, 81 की उम्र में ली अंतिम सांस, 'रामायण' के 'लक्ष्मण' ने जताया दुख

मनोरंजन की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आ रही है. 'रामायण' बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है. वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं. उम्र से जुड़ी काफी समस्याएं वो फेस कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रेम सागर ने 31 अगस्त की सुबह 10 बजे दम तोड़ा.

'रामायण' के 'लक्ष्मण' ने जताया दुख

प्रेम सागर के निधन पर 'रामायण' के 'लक्ष्मण' सुनील लहरी ने शोक जताया है. उन्होंने प्रेम सागर की फोटो शेयर कर लिखा- यह दुखद समाचार शेयर करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है. रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर जी परलोक सिधार गए हैं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और घरवालों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दें.

रामानंद सागर के बेटे प्रेम, पेशे से फिल्ममेकर और सिनेमैटोग्राफर थे. जुहू में प्रेम सागर का अंतिम संस्कार होगा. बता दें कि प्रेम सागर, साल 1968 में FTII से ग्रैजुएट हुए थे. प्रेम ने 'अलिफ लैला', 'चरस' और 'ललकार' जैसी फिल्में बनाई हैं. इसके अलावा कई टीवी शोज भी इन्होंने बनाए हैं. इसमें 'विक्रम और बेताल' है जो साल 1985 में आया था. इस शो को प्रेम सागर ने डायरेक्टर करने के साथ प्रेड्यूस भी किया था.

प्रेम सागर, रामानंद सागर फाउंडेशन में काफी इन्वॉल्व नजर आते थे. ये एजुकेशन और वेल्फेयर के लिए नॉन-प्रॉफिट कंपनी थी जो महाराष्ट्र के गांव और कई कम्यूनिटीज के लिए काम करती थी. अब इस लेगेसी को प्रेम सागर के बेटे शिव सागर आगे बढ़ाएंगे.

टीवी इंडस्ट्री से भी आई दुखद खबर

'पवित्र रिश्ता' फेम एक्ट्रेस प्रिया मराठे ने भी 38 साल की उम्र में दम तोड़ दिया है. वो पिछले एक साल से कैंसर से जंग लड़ रही थीं. प्रिया के करीबी लोग उनके जाने से सदमे में हैं. बता दें कि प्रिया का जन्म 23 अप्रैल 1987 को मुंबई में हुआ था. पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद प्रिया ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. सपनों को पूरा किया. साथ ही नाम कमाया. प्रिया, एक्ट्रेस होने के साथ-सात एक स्टैंडअप कॉमेडियन भी थीं.

