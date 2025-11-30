scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की है. दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव के लिए सुबह साढ़े 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. सभी सीटों पर शाम साढ़े 5 बजे तक मतदान होगा, जिसमें 51 उम्मीदवार मैदान में हैं. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर बढ़ती अफवाहों के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गंभीर चिंता व्यक्त की है.

दिल्ली MCD उपचुनाव: संगम विहार में सबसे ज्यादा 9.44% वोटिंग. (photo: ITG)

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव के लिए सुबह साढ़े 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. सभी सीटों पर शाम साढ़े 5 बजे तक मतदान होगा, जिसमें 51 उम्मीदवार मैदान में हैं. उपचुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ पहुंच रहा है. तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. वहीं, नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की है. पढ़ें रविवार सुबह की बड़ी खबरें...

LIVE: दिल्ली में MCD उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, 12 वार्डों में AAP-BJP की टक्कर

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव के लिए सुबह साढ़े 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है. सभी सीटों पर शाम साढ़े 5 बजे तक मतदान होगा, जिसमें 51 उम्मीदवार मैदान में हैं. उपचुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. इन 51 उम्मीदवारों में से 26 महिलाएं हैं. BJP ने 8, AAP ने 6, और कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है.  

Cyclone Ditwah Live News Updates: चेन्नई में तेज हवाएं और बारिश, पुडुचेरी में समुद्र तटों पर जाने से रोक... तूफान 'दित्वाह' से तीन राज्यों में हाई अलर्ट

चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ पहुंच रहा है. तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. इससे पहले दित्वाह ने श्रीलंका के पूर्वी तट पर भारी तबाही मचाई, जहां 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ.

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR, आपराधिक साजिश रचने का आरोप

नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की है. इस FIR में राहुल और सोनिया के साथ छह अन्य लोगों और तीन कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है.  FIR में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी AJL को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साज़िश की गई.

'एक जिंदगी दांव पर है, इमरान खान को कुछ हुआ है तो...', पूर्व PAK पीएम की मौत की अफवाहों पर बोले शशि थरूर

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर बढ़ती अफवाहों के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गंभीर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह मामला भले ही पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा हो, लेकिन एक इंसान की जिंदगी दांव पर है और उसकी जानकारी सार्वजनिक होनी ही चाहिए. उन्होंने कहा कि यह खामोशी ठीक नहीं है.

अब बिना सिम नहीं चलेंगे WhatsApp, टेलीग्राम और स्नैपचैट... केंद्र सरकार ने बनाए नियम, 90 दिन में होंगे लागू

केंद्र सरकार ने SIM-बाइंडिंग नियम WhatsApp, Telegram, Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर लागू करने का फैसला किया है. अब इन प्लेटफॉर्म्स को सुनिश्चित करना होगा कि यूजर का SIM कार्ड हमेशा ऐप से जुड़ा रहे. ऐप्स को 90 दिनों के भीतर ये व्यवस्था लागू करनी होगी. अभी तक ये व्यवस्था बैंकिंग और UPI जैसे ऐप्स में ही होती थी.

साउथ अफ्रीका की स्टार क्रिकेटर ने की सगाई... फीमेल पार्टनर संग हुई रोमांटिक, देखें Photos

साउथ अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर क्लो ट्रायोन ने अपनी प्रेमिका मिशेल नटिवेल के साथ सगाई कर ली है. ट्रायोन ने घुटनों के बल बैठकर नटिवेल को प्रपोज किया. नटिवेल और ट्रायोन काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रही थीं. ट्रायोन उस साउथ अफ्रीकी टीम का हिस्सा थीं, जिसने हालिया आईसीसी विमेंस क्रिकट वर्ल्ड कप में फाइनल का सफर तय किया था. 

