Cyclone Ditwah Live News Updates: चक्रवात दित्वाह की दस्तक से पहले तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी

aajtak.in | नई दिल्ली | 30 नवंबर 2025, 12:52 AM IST

Cyclonic Ditwah Live: चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के बेहद करीब पहुंच रहा है. IMD के मुताबिक, तूफान 30 नवंबर को लैंडफॉल कर सकता है. श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद यह भारत की ओर बढ़ रहा है. तमिलनाडु में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि तटीय हिस्सों में जोरदार बारिश जारी है. तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी लाइव पेज पर...

चक्रवात दित्वाह के ज्यादा मजबूत होने की संभावना नहीं है. (Photo- PTI) चक्रवात दित्वाह के ज्यादा मजबूत होने की संभावना नहीं है. (Photo- PTI)

Cyclone Ditwah Live News: चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी दी है कि तूफान 30 नवंबर को तट से टकरा सकता है. इससे पहले दित्वाह ने श्रीलंका के पूर्वी तट पर भारी तबाही मचाई, जहां 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ.

फिलहाल तूफान की तीव्रता एक 'साइक्लोनिक स्टॉर्म' के रूप में बनी हुई है और इसके और मजबूत होने के संकेत नहीं हैं. तमिलनाडु में चार जिलों में रेड अलर्ट और पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. तूफान के कारण कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है.

IMD के अनुसार, दित्वाह तट के बेहद करीब से गुजरेगा. रविवार सुबह 50 किमी और रविवार शाम तक 25 किमी की दूरी से तट को पार करेगा. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

12:52 AM (29 मिनट पहले)

Cyclone Ditwah Live: तमिलनाडु के वेदारण्यम तट पर अलर्ट

चक्रवात दित्वाह के असर से शनिवार को तमिलनाडु के तटीय इलाकों और कावेरी डेल्टा में भारी बारिश और तेज़ हवाएं चलीं जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया. सबसे ज्यादा असर रामेश्वरम और नागपट्टिनम जिलों में देखा गया जहां लगातार बारिश और तेज़ झोंकों ने लोगों की दैनिक गतिविधियां बाधित कर दीं. कई स्थानों पर सड़क मार्ग प्रभावित हुआ और समुद्र में तेज़ लहरें उठने लगीं.

स्थिति को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन ने बताया कि लगभग 28 एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं. प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

12:51 AM (30 मिनट पहले)

Cyclone Ditwah Live News: कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की मदद के लिए केरल सीएम की अपील

श्रीलंका में चक्रवात दित्वाह से हालात बिगड़ने के बाद कोलंबो के बंदरानायके अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करीब 300 भारतीय यात्री फंसे हुए हैं. लगातार उड़ानें प्रभावित होने और संचालन बाधित होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस स्थिति को देखते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से तुरंत हस्तक्षेप कर सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित और शीघ्र राहत मिलनी जरूरी है क्योंकि एयरपोर्ट पर हालात सामान्य नहीं हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि प्रभावित यात्रियों की जरूरतों और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी कदम तेजी से उठाए जाएं.

12:50 AM (32 मिनट पहले)

Cyclone Ditwah 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा

आईएमडी के अनुसार चक्रवात दित्वाह दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर श्रीलंका-तमिलनाडु तट के पास 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा में बढ़ रहा है. रात 8 बजकर 30 मिनट पर इसका केंद्र अक्षांश 10.5 डिग्री उत्तर और देशांतर 80.6 डिग्री पूर्व पर दर्ज किया गया.

दित्वाह का केंद्र जाफ़ना से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व, वेदारण्यम से 80 किलोमीटर पूर्व, कराईकल से 100 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, पुडुचेरी से 180 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व और चेन्नई से लगभग 280 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था. मौसम विभाग लगातार इसकी स्थिति पर नज़र रख रहा है और तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

12:48 AM (33 मिनट पहले)

Cyclone News: दित्वाह को लेकर रेलवे ने तेज की तैयारियां

चक्रवात दित्वाह के नजदीक आने के बीच रेलवे ने अपने सभी ज़ोनों में तैयारियों की व्यापक समीक्षा तेज कर दी है. केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साउदर्न रेलवे की टीमों के साथ स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि संचालन पर कम से कम असर पड़े इसके लिए सभी ज़रूरी कदम तुरंत लागू किए जाएं.

रेलवे बोर्ड से लेकर ज़ोनल और डिविज़न स्तर तक वार रूम सक्रिय कर दिए गए हैं ताकि हर छोटी जानकारी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके. अधिकारियों ने बताया कि रेलवे लगातार स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बनाए हुए है. स्थिति सामान्य होने तक मॉनिटरिंग चौबीसों घंटे जारी रहेगी.

12:46 AM (36 मिनट पहले)

Cyclone Ditwah News: श्रीलंका में दित्वाह से तबाही, 150 से ज्यादा मौतें

श्रीलंका में शक्तिशाली चक्रवात दित्वाह के गुजरने के बाद भारी तबाही का मंजर सामने आया है. देश में व्यापक नुकसान के बीच हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और राहत व बचाव कार्य लगातार जारी है. अधिकारियों के अनुसार चक्रवात से मरने वालों की संख्या 150 से अधिक हो गई है जिससे जनता में चिंता और बढ़ गई है.

बढ़ते संकट को देखते हुए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है. सरकार ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए सभी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है और नुकसान का आकलन तेजी से किया जा रहा है.

12:44 AM (37 मिनट पहले)

Cyclone Ditwah के उत्तर दिशा में बढ़ने से तटीय इलाकों में अलर्ट

आईएमडी के अनुसार चक्रवात दित्वाह दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उत्तर दिशा में लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और यह श्रीलंका तथा तमिलनाडु तट के करीब स्थित है. शाम 5 बजकर 30 मिनट पर इसका केंद्र अक्षांश 10.4 डिग्री उत्तर और देशांतर 80.6 डिग्री के पास था जो जाफ़ना से 110 किलोमीटर, वेदारण्यम से 80 किलोमीटर, कराईकल से 100 किलोमीटर, पुडुचेरी से 190 किलोमीटर और चेन्नई से 290 किलोमीटर दूर था.

चक्रवात के उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 30 नवंबर की सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के पास पहुंचने की संभावना है. शनिवार रात तक यह तट के 60 किलोमीटर, सुबह 50 किलोमीटर और आज शाम 25 किलोमीटर के फासले तक आ जाएगा.

12:43 AM (39 मिनट पहले)

Cyclone Ditwah के आगमन से पहले तमिलनाडु में 28 टीमें तैयार

रमेश्वरम और नागपट्टिनम में लगातार बारिश और तेज़ हवाओं से जनजीवन प्रभावित है. इसी बीच राज्य राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के के एस एस आर रामचंद्रन ने बताया कि चक्रवात दित्वाह के करीब आने से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. मंत्री ने कहा कि लगभग 28 आपदा प्रतिक्रिया टीमें तैयार रखी गई हैं जिनमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी शामिल हैं.

प्रशासन ने बताया कि सभी टीमें जरूरत पड़ते ही तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में सुरक्षा प्रबंध बढ़ा दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें.

12:42 AM (40 मिनट पहले)

चेन्नई एयरपोर्ट ने रद्द उड़ानों की लिस्ट जारी की है

चक्रवात दित्वाह के कारण बिगड़े मौसम का असर 29 नवंबर को चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की उड़ानों पर साफ दिखाई दे रहा है. एयरपोर्ट प्रशासन ने आज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की कई उड़ानों की अपडेटेड रद्द सूची जारी की है. खराब मौसम और तेज हवाओं की वजह से उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है.

अधिकारियों ने बताया है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हवाई अड्डे आने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइंस से संपर्क कर लें ताकि उन्हें उड़ानों की ताज़ा जानकारी मिल सके और किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

12:39 AM (42 मिनट पहले)

चक्रवात दित्वाह का आंध्र प्रदेश में असर

नेल्लोर के ज्वाइंट कलेक्टर मोगिली वेंकटेश्वरलु ने बताया कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवात दित्वाह का भारी असर दिखा है लेकिन जिले में आज सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश हुई है. उन्होंने कहा कि सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है. अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और हर विभाग ने एहतियाती कदम उठाकर पूरी तैयारियां कर ली हैं.

