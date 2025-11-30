साउथ अफ्रीका की स्टार क्रिकेटर ने की सगाई... फीमेल पार्टनर संग हुई रोमांटिक, देखें Photos

साउथ अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर क्लो ट्रायोन ने अपनी प्रेमिका मिशेल नटिवेल के साथ सगाई कर ली है. ट्रायोन ने घुटनों के बल बैठकर नटिवेल को प्रपोज किया. नटिवेल और ट्रायोन काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रही थीं. ट्रायोन उस साउथ अफ्रीकी टीम का हिस्सा थीं, जिसने हालिया आईसीसी विमेंस क्रिकट वर्ल्ड कप में फाइनल का सफर तय किया था.

क्लो ट्रायोन ने 29 नवंबर (शनिवार) को मिशेल नटिवेल के साथ सगाई की. ट्रायोन ने सगाई समारोह की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'हम दोनों की पूरी जिंदगी साथ.'

क्लो ट्रायोन ने साउथ अफ्रीका की महिला टीम के लिए 3 टेस्ट, 124 ओडीआई और 113 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. ट्रायोन ने विमेंस टेस्ट मैचों में 23.80 की औसत से 119 रन बनाए हैं. टेस्ट मैचों में ट्रायोन ने 50 के एवरेज से 4 विकेट भी झटके हैं. विमेंस ओडीआई में ट्रायोन के नाम पर 39.74 की औसत से 62 विकेट दर्ज हैं. इस दौरान उन्होंने 1 मौके पर पारी में पांच विकेट हासिल किए.

31 साल की क्लो ट्रायोन ने विमेंस ओडीआई में 14 अर्धशतकों की मदद से 2292 रन (एवरेज 26.65) भी बनाए हैं. ट्रायोन ने विमेंस टी20 इंटरनेशनल में 19.43 की औसत से 1283 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा. साथ ही उन्होंने 36.48 के एवरेज से 39 विकेट भी झटके.

मिशेल नटिवेल क्या करती हैं?

मिशेल नटिवेल की इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक वो एक कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हैं. साथ ही नटिवेल वीडियोग्राफर भी हैं और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करती हैं. नटिवेल के टिकटॉक अकाउंट पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वहीं इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 50 हजार से ज्यादा है.

साउथ अफ्रीका को आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम के हाथों 52 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय टीम पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने में सफल रही. दूसरी ओर से साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेलने उतरी थी, लेकिन वो खिताब नहीं जीत पाई.

