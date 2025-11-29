Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले एअरबस A320 फैमिली के विमानों में सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने का खतरा सामने आया है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पांचवीं बार 10 लाख लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में प्रति लाभुक 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की. दिल्ली में नर्सरी, केजी और कक्षा पहली के एडमिशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रही है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आयुष म्हात्रे ने मुंबई की ओर से खेलते हुए विदर्भ के खिलाफ 53 गेंदों पर 110 रनों की शानदारी पारी खेली. भारत ने शुक्रवार को 73 टन जीवनरक्षक दवाइयां, वैक्सीन और मानवीय सहायता अफगानिस्तान भेजी. पढ़िए शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

ग्लोबल एविएशन संकट... A320 सॉफ्टवेयर अपडेट से सैकड़ों उड़ानें प्रभावित, एअर इंडिया-इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी

दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले एअरबस A320 फैमिली के विमानों में सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने का खतरा सामने आया है. एअरबस ने हाल ही में हुई एक घटना के बाद अपने लगभग 6,000 विमानों पर तत्काल सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर अपडेट का आदेश जारी कर दिया है. इसका सीधा असर भारत की एअरलाइंस इंडिगो और एअर इंडिया समेत दुनियाभर की कई कंपनियों पर पड़ रहा है.

नीतीश सरकार ने जारी की महिला रोजगार योजना की 5वीं किस्त, 10 लाख महिलाओं तक पहुंचे 10-10 हजार रुपये

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पांचवीं बार 10 लाख लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में प्रति लाभुक 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की. इस बार कुल 1 हज़ार करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से महिला स्वरोजगार के लिए भेजे गए. महिलाओं के लिए ये योजना सितंबर में शुरू की गई थी.

दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2026-27: आयु सीमा बदली, नियम हुए सख्त, पॉइंट सिस्टम में बड़ा बदलाव

दिल्ली में नर्सरी, केजी और कक्षा पहली के एडमिशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रही है. शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूरा शेड्यूल और आयु मानदंड जारी कर दिए हैं. इस बार एडमिशन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं. इस बार नर्सरी 3–4 साल, केजी 4–5 साल और कक्षा 1 के लिए 5–6 साल उम्र तय की गई है.

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड 18 साल के लड़के ने किया ध्वस्त, वैभव सूर्यवंशी के इस स्पेशल क्लब में कर ली एंट्री

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आयुष म्हात्रे ने मुंबई की ओर से खेलते हुए विदर्भ के खिलाफ 53 गेंदों पर 110 रनों की शानदारी पारी खेली. म्हात्रे के शतक ने उन्हें फर्स्ट-क्लास, लिस्ट-A और T20 में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी (18 साल, 135 दिन) बना दिया, जो रोहित शर्मा (19 साल, 339 दिन) के रिकॉर्ड से एक साल से भी कम है.

दक्षिण एशिया में नए समीकरण... बमबारी से पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ा तनाव, भारत ने काबुल भेजी मदद

भारत ने शुक्रवार को 73 टन जीवनरक्षक दवाइयां, वैक्सीन और मानवीय सहायता अफ़ग़ानिस्तान भेजी. ये मदद उस घटना के तीन दिन बाद पहुंची जब पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा अफ़ग़ान सीमा के अंदर की गई बमबारी में 10 नागरिकों की मौत हो गई थी. ये इस साल भारत की ओर से अफगानिस्तान को भेजा गया तीसरा बड़ा मेडिकल कंसाइनमेंट है.

