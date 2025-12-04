scorecardresearch
 
Career Rashifal 4 December 2025 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वाले कारोबार में धोखेबाजों से बचें, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 4 December 2025 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वालों का लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा, इसलिए करियर कारोबार में धोखेबाजों से बचें. लोभ एवं प्रलोभन में न आएं तथा अतार्किक योजनाओं को अनदेखा करें. वित्तीय मामलों में संयम बनाए रखना आवश्यक है.

career horoscope
मेष: मेष राशि के जातकों का कामकाज आज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. आप परंपरागत कार्यों को गति देंगे. आपका प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा और विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. इस राशि के लोगों को वरिष्ठों की मदद प्राप्त होगी. आप एक दूसरे के सहयोग पाएंगे और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. यह समय काम में बेहतर नतीजे लाने का है.

वृष: वृष राशि के लिए आज कार्यक्षेत्र में उछाल बना रहेगा. आप आधुनिकता को बढ़ावा देंगे और अपने कौशल में सुधार होगा. जातक लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. उद्योग व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे. वृष राशि वालों को चहुंओर सफलता मिलेगी. उन्हें विविध प्रयासों को समर्थन भी मिलेगा, जिससे कार्य में गति आएगी.

मिथुन: मिथुन राशि के लिए आज कार्य व्यापार में निवेश के अवसर बढ़ेंगे. हालांकि, उन्हें न्यायिक विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा, इसलिए करियर कारोबार में धोखेबाजों से बचें. लोभ एवं प्रलोभन में न आएं तथा अतार्किक योजनाओं को अनदेखा करें. वित्तीय मामलों में संयम बनाए रखना आवश्यक है.

कर्क: कर्क राशि के जातक लाभ एवं व्यापार संवार पर बने रहेंगे. वे महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे और अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे. समझौते पक्ष में बनेंगे, जिससे व्यावसायिक गति तेज होगी. उचित अवसर पर पक्ष रखेंगे और पेशेवरता व पहल बढ़ाएंगे. यह दिन कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है.

सिंह: सिंह राशि के जातक प्रबंधन व भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. वे विभिन्न प्रयास बेहतर बनाए रहेंगे और व्यावसायिक प्रदर्शन में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में पर्याप्त समय देंगे तथा अनुभव से कार्य साधेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात होगी, जो उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है. उनकी योजनाओं में तेजी आएगी और वे नेतृत्व के मोर्चे पर मजबूत रहेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लिए करियर कारोबार में संवार बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी और वे औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर करेंगे. समझौतों को गति देंगे तथा कामकाज में सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे. यह दिन कार्यक्षेत्र में प्रगति और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने वाला है.

तुला: तुला राशि के लिए कारोबार में सामान्य प्रदर्शन रहेगा. पेशेवरों को जरूरी पक्षों की अनदेखी न करने की सलाह दी जाती है. ठगों व धूर्तां से सावधान रहें, क्योंकि करियर व्यापार में मध्यम स्थिति बनी रहेगी. जातक लक्ष्य की ओर धैर्य से बढ़ें और नियमों पर भरोसा बनाए रखें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. वे एक दूसरी खूबियों व खामियों का ख्याल रखेंगे, जिससे सामंजस्य बढ़ेगा. पेशेवरों में सकारात्मक संवाद बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र का वातावरण बेहतर बनाए रखेंगे. वे बहुमत से निर्णय लेंगे. सामूहिक प्रयास सफलता की ओर ले जाएंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों का परिश्रम में विश्वास बढ़ेगा. उन्हें समय प्रबंधन पर जोर देने की आवश्यकता है. वार्ताओं में उतावली न दिखाएं और कार्यगति को व्यवस्थित बनाए रखें. साथीगण सहयोगी होंगे, लेकिन उधार बढ़ाने से बचें. सेवाक्षेत्र में तुलनात्मक बेहतर परिणाम बनेंगे, जिससे उन्हें संतोष मिलेगा.

मकर: मकर राशि के लिए वित्तीय मामलों में तेज गतिविधि रहेगी. वे व्यवस्था बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता बढ़ेगी और सूझबूझ, उत्साह एवं तैयारी से आगे बढ़ेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे और कामकाजी प्रयास तेज होंगे. यह समय धन और व्यापार में वृद्धि के लिए अच्छा है.

कुंभ: कुंभ राशि के जातक कामकाजी मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. उनके प्रबंधन को बल मिलेगा. करियर व्यवसाय में जिम्मेदारियों को बखूरी पूरा करेंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे और बड़ों का समर्थन रहेगा. जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने पर ध्यान केंद्रित करें.

मीन: मीन राशि के पेशेवर अपेक्षा के अनुकूल प्रदर्शन करेंगे. वे सभी से तालमेल बनाए रहेंगे और अनुभवियों का सम्मान रखेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं और जिम्मेदारियों को निभाएंगे. महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा भेंट बनाए रखेंगे. यह दिन उनके लिए सामाजिक और व्यावसायिक दोनों ही मोर्चों पर सक्रिय रहने का है.

