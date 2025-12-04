Vladimir Putin India Visit Live: रूस के राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को से हुए रवाना, कुछ घंटों बाद दिल्ली में करेंगे लैंड, रक्षा मंत्री भारत पहुंचे

Putin In India Live Updates: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे के लिए रवाना हो गए हैं. वह आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे. वह शाम लगभग 6.30 बजे भारत पहुंचेंगे. रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है. उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी करेंगे.

कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद शामिल है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था यानी रूस-यूक्रेन जंग के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रह हैं.

राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा भारत और रूस के रणनीतिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रहा है. 2000 में राष्ट्रपति पुतिन और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पेज से जुड़ें रहें:-