लाइव अपडेट

Vladimir Putin India Visit Live: रूस के राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को से हुए रवाना, कुछ घंटों बाद दिल्ली में करेंगे लैंड, रक्षा मंत्री भारत पहुंचे

aajtak.in | नई दिल्ली | 04 दिसंबर 2025, 4:32 PM IST

Putin In India Live Updates: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे के लिए रवाना हो गए हैं. वह आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे. वह आज शाम लगभग 6.30 बजे भारत पहुंचेंगे. रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है. उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी करेंगे.

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. (Photo: Reuters) रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. (Photo: Reuters)

कहा जा रहा है कि इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद शामिल है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था यानी रूस-यूक्रेन जंग के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रह हैं.

राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा भारत और रूस के रणनीतिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रहा है. 2000 में राष्ट्रपति पुतिन और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पेज से जुड़ें रहें:-

4:32 PM (3 मिनट पहले)

Putin India Trip: पुतिन के भारत दौरे का 5 दिसंबर का शेड्यूल

Posted by :- Ritu Tomar

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन के भारत दौरे पर आज भारत पहुंच रहे हैं. आज पीएम मोदी के साथ प्राइवेट डिनर के बाद पुतिन का कल सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा. 
पांच दिसंबर सुबह 11 बजे- राष्ट्रपति भवन में स्वागत

सुबह 11.30 बजे - राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण करेंगे.
11.50 बजे - हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ मीटिंग
दोपहर 1.50 बजे - हैदराबाद हाउस में प्रेस स्टेटमेंट्स
शाम 7 बजे- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रपति भवन में पुतिन की मीटिंग
रात 9 बजे - रूस के लिए भारत से रवाना

4:28 PM (8 मिनट पहले)

Putin India Visit: रूस से बेहतर रिश्ते यूक्रेन युद्ध समाप्त करा पाएं तो बड़ी उपलब्धि होगी, बोले उमर अब्दुल्ला

Posted by :- Ritu Tomar

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण बताया है. उमर ने कहा कि भारत के रिश्ते हमेशा से रूस के साथ बेहतर रहे हैं और बेहतर रहेंगे. उन्होंने कहा कि रूस ने हमेशा भारत का साथ निभाया है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत और रूस के बेहतर रिश्ते यूक्रेन में युद्ध समाप्त करा सकते हैं तो वह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी.

 

 

4:24 PM (11 मिनट पहले)

Vladimir Putin India Visit Live: PM मोदी के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे पुतिन

Posted by :- Ritu Tomar

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिनों के दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं. वह आज शाम 6.35 बजे नई दिल्ली में लैंड करेंगे. इसके बाद शाम सात बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर मीटिंग करेंगे.

4:21 PM (14 मिनट पहले)

India-Russia Ties: रूस के रक्षा मंत्री नई दिल्ली पहुंचे

Posted by :- Ritu Tomar

रूस के राष्ट्रपति पुतिन कुछ ही घंटों में भारत पहुंचने वाले हैं. उनसे पहले रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसाव  दिल्ली पहुंच गए हैं. पालम  में एयरफोर्स स्टेशन पर भारत के रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने उनकी अगवानी की. इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी वहां मौजूद थे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रेई बेलोउसाव भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग (IGC-M&MTC) की 22वीं बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में दोनों देश रक्षा क्षेत्र में चल रहे बहुस्तरीय सहयोग, सैन्य और सैन्य तकनीकी भागीदारी सहित द्विपक्षीय संबंधों की पूरी समीक्षा करेंगे. साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे.

 

4:17 PM (18 मिनट पहले)

Vladimir Putin India Visit: रूसी राष्ट्रपति पुतिन शाम 6.35 बजे दिल्ली पहुंचेंगे

Posted by :- Ritu Tomar

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को से भारत के लिए रवाना हो गए हैं. वह आज शाम लगभग 6.35 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे. साल 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वह पहली बार भारत आ रहे हैं. वह इससे पहले 2021 में भारत आए थे. 

