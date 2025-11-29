scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नीतीश सरकार ने जारी की महिला रोजगार योजना की 5वीं किस्त, 10 लाख महिलाओं तक पहुंचे 10-10 हजार रुपये

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पांचवीं बार 10 लाख महिलाओं के खातों में प्रति लाभुक 10-10 हजार रुपये, कुल 1 हजार करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए हैं, जिससे अब तक राज्य की 1 करोड़ 46 लाख से ज्यादा महिलाओं को कुल 15,600 करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है.

Advertisement
X
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए योजना के आवेदन अब भी खुले हैं. (File Photo: ITG)
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए योजना के आवेदन अब भी खुले हैं. (File Photo: ITG)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पांचवीं बार 10 लाख लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में प्रति लाभुक 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की. इस बार कुल 1 हजार करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से महिला स्वरोजगार के लिए भेजे गए. 

इसके साथ ही अब तक इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ 46 लाख 57 हजार 323 महिलाओं के खातों में कुल 15 हजार 600 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं. यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सितंबर में शुरू की गई थी. 

9 लाख लाभुकों के आवेदन में गलती
 
सरकार के अनुसार 26 सितंबर के बाद 3, 6 और 24 अक्टूबर को भी किस्तों में 1 करोड़ 36 लाख 57 हजार महिलाओं के खातों में 14 हजार 600 करोड़ रुपये भेजे गए थे. वहीं, 9 लाख 27 हजार 559 लाभुकों के आवेदन में तकनीकी त्रुटि के कारण भुगतान फिलहाल रुका हुआ है, जिसे सुधारते ही राशि उनके खातों में भेज दी जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

nitish kumar hands floded
सुशासन 2.0... नया बिहार मॉडल पेश करने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार 
nitish kumar activates women self employment scheme after becoming chief minister for tenth time
CM नीतीश ने महिला स्वरोजगार योजना को दी गति, लाखों को मिलेगा लाभ  
बिहार में योगी मॉडल से अपराध पर लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी? देखें दंगल 
बिहार में अपराधियों के खिलाफ एक्शन, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई 
bihar begins action against organized crime and illegal encroachment
बिहार में संगठित अपराध के खिलाफ एक्शन, 1300 की सूची तैयार, देखें  

अब भी खुले हैं आवेदन

सरकार का कहना है कि अब तक भेजी गई राशि से बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना खुद का रोजगार भी शुरू कर दिया है. सरकार की वेबसाइट पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवेदन अब भी खुले हुए हैं. योजना की सफलता को देखते हुए इस कार्यक्रम को लेकर जिला, प्रखंड, पंचायत और ग्राम संगठन स्तर पर विशेष आयोजन किया गया. 

Advertisement

राज्य मुख्यालय पटना में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें 80 लाख जीविका दीदियां सभी प्रखंडों से सीधे जुड़ी रहीं. बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement