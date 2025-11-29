नीतीश सरकार ने जारी की महिला रोजगार योजना की 5वीं किस्त, 10 लाख महिलाओं तक पहुंचे 10-10 हजार रुपये

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पांचवीं बार 10 लाख लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में प्रति लाभुक 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की. इस बार कुल 1 हजार करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से महिला स्वरोजगार के लिए भेजे गए.

और पढ़ें

इसके साथ ही अब तक इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ 46 लाख 57 हजार 323 महिलाओं के खातों में कुल 15 हजार 600 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं. यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सितंबर में शुरू की गई थी.

9 लाख लाभुकों के आवेदन में गलती



सरकार के अनुसार 26 सितंबर के बाद 3, 6 और 24 अक्टूबर को भी किस्तों में 1 करोड़ 36 लाख 57 हजार महिलाओं के खातों में 14 हजार 600 करोड़ रुपये भेजे गए थे. वहीं, 9 लाख 27 हजार 559 लाभुकों के आवेदन में तकनीकी त्रुटि के कारण भुगतान फिलहाल रुका हुआ है, जिसे सुधारते ही राशि उनके खातों में भेज दी जाएगी.

अब भी खुले हैं आवेदन

सरकार का कहना है कि अब तक भेजी गई राशि से बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना खुद का रोजगार भी शुरू कर दिया है. सरकार की वेबसाइट पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवेदन अब भी खुले हुए हैं. योजना की सफलता को देखते हुए इस कार्यक्रम को लेकर जिला, प्रखंड, पंचायत और ग्राम संगठन स्तर पर विशेष आयोजन किया गया.

Advertisement

राज्य मुख्यालय पटना में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें 80 लाख जीविका दीदियां सभी प्रखंडों से सीधे जुड़ी रहीं. बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया.

---- समाप्त ----