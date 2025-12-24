Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: इसरो ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेसमोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक टू संचार सैटेलाइट को लॉन्च किया. वहीं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज बीएससी चुनाव के लिए अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे. इन खबरों के अलावा, नए साल पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए वैष्णो देवी मंदिर के यात्रा नियम सख्त किए गए. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.
निकल पड़ा ISRO का 'बाहुबली', LVM3 रॉकेट से दुनिया का सबसे भारी सेटेलाइट लॉन्च
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बुधवार सुबह 8:55 पर अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट एलवीएमथ्री से अमेरिकी कंपनी AST स्पेसमोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक टू संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया. यह इस रॉकेट की छठी ऑपरेशनल उड़ान है. आजतक के अनुसार, ये मिशन है न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेसमोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत किया जा रहा है.
BMC चुनाव ठाकरे ब्रदर्स आज करेंगे गठबंधन का ऐलान, पवार परिवार को लेकर भी ये अटकलें
शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS चीफ राज ठाकरे आज दोपहर को 12 बजे वर्ली के ब्लू सी बैक्वेंट में अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान करने जा रहे हैं. दोनों पार्टियों का ये गठबंधन बीएमसी चुनावों के लिए होगा. आजतक के अनुसार, इस गठबंधन में शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी शामिल किया जा सकता है.
US ने खत्म किया H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम, अब ज्यादा सैलरी वालों को मिलेगी प्राथमिकता
अमेरिकी सरकार ने एच वन बी वीजा लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया है. होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने नियमों में बदलाव करते हुए तय किया है कि अब एच वन बी वीजा का चयन रैंडम लॉटरी से नहीं, बल्कि वेतन और स्किल के आधार पर किया जाएगा. आजतक के अनुसार, यह नया नियम 27 फरवरी 2026 से लागू होगा.
बांग्लादेश: बढ़ता उत्पीड़न, घटती जनसंख्या... 8 फीसदी रह गए हिन्दू, मुस्लिमों की आबादी 85 से 92% हुई
बांग्लादेश बनने के समय वहां हिन्दुओं की आबादी 20 से 22 प्रतिशत थी, जो संख्या में करीब 1 से 1.5 करोड़ थी. 1971 से 2025 के बीच 54 वर्षों में देश सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और डेमोग्राफिक बदलावों से गुजरा. आजतक के अनुसार, इसका सबसे नकारात्मक असर हिन्दुओं पर पड़ा और अब वहां हिंदुओं की आबादी 8 प्रतिशत से भी कम रह गई है.
कुलदीप सेंगर के केस में सजा सस्पेंड होने का क्या मतलब है? अदालत ने अपने फैसले में क्या शर्तें रखी हैं
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा को उनकी अपील लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया है. कोर्ट ने माना कि सेंगर सात साल पांच महीने से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. हालांकि पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में सजा के चलते सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे.
Ground Report: संभल हत्याकांड के गवाहों की जुबानी, 'कातिल' गौरव और रूबी की पूरी कहानी...
उत्तर प्रदेश के संभल में रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर 19 नवंबर को पति राहुल की नृशंस हत्या कर दी. चुन्नी मोहल्ला की संकरी गलियों में स्थित घर में ग्राइंडर मशीन से शव के टुकड़े किए गए और फिर दो अलग-अलग बैगों में भरकर उन्हें ठिकाने लगाया गया. पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए इस्तेमाल किए गए वाहन और मशीन बरामद कर ली है.
नए साल पर बदले वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के नियम, 10 और 24 घंटे की समय सीमा लागू
नए साल पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जम्मू के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियम सख़्त किए हैं. अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेने के 10 घंटे में यात्रा शुरू करनी होगी, जबकि दर्शन के बाद 24 घंटे में कटरा लौटना अनिवार्य होगा. आजतक के अनुसार, ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.
'भारत बड़ा देश... बांग्लादेश नहीं चाहता खराब संबंध', मोहम्मद यूनुस प्रशासन ने जताई सुलह की इच्छा
भारत के साथ संबंधों में तल्खी के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुलह के संकेत दिए हैं. वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार का भारत से रिश्ते खराब करने का कोई इरादा नहीं है. आजतक के अनुसार, उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है.
लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, तुर्की की राजधानी अंकारा के पास हुआ हादसा
लीबिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद और 4 अन्य लोगों की मंगलवार रात एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई. उनका प्राइवेट जेट तुर्की की राजधानी अंकारा से टेकऑफ करने के कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. आजतक के अनुसार, ये लोग अंकारा में उच्चस्तरीय रक्षा वार्ता पूरी करने के बाद लीबिया लौट रहे थे.
पंजाब के 4 मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड होंगी सुविधाएं, CM मान ने जारी किया ₹68.98 करोड़ का फंड
पंजाब के CM भगवंत मान ने मेडिकल कॉलेजों के कायाकल्प के लिए 68.98 करोड़ रुपये का फंड तुरंत जारी करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सुविधाओं का विस्तार समय की जरूरत है ताकि बेहतर इलाज और मेडिकल जांच उपलब्ध हो सके. आजतक के अनुसार, CM ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों को अति आधुनिक व विश्व स्तरीय मशीनरी से लैस किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकें.