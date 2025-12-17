Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारतीय नौसेना के बेड़े में MH 60R रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ओस्प्रे शामिल हुआ. वहीं, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते सरकार ने सभी सरकारी औऱ निजी संस्थानों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

और पढ़ें

PAK-चीन की पनडुब्बियों को खोजकर खत्म करेगा ये हेलीकॉप्टर... नौसेना में शामिल हुआ रोमियो



भारतीय नौसेना अपनी क्षमताओं को मजबूत करने में जुटी हुई है. आज गोवा के INS हंसा नौसैनिक अड्डे पर नौसेना की दूसरी MH-60R रोमियो मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ओस्प्रे को कमीशन किया गया. समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की. यह कमीशनिंग भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम अब अनिवार्य, बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकारी-निजी हर दफ्तर पर आदेश होगा लागू



दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है. कल यानी गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है. यह फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाने के लिए लिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

Advertisement

बांग्लादेश को लेकर भारत सरकार का बड़ा कदम, ढाका में वीजा एप्लिकेशन सेंटर किया बंद



भारत सरकार ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (IVAC) को बंद कर दिया है. यह फैसला मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए लिया गया है. जमुना फ्यूचर पार्क स्थित IVAC सभी भारतीय वीजा सेवाओं का मुख्य केंद्र था. IVAC ने बयान में कहा कि सुरक्षा कारणों से यह केंद्र बुधवार दोपहर 2 बजे से बंद कर दिया गया.

ICC Ranking: वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा बुमराह का 8 साल पुराना रिकॉर्ड, T20 रैंकिंग में मचाया धमाल



टीम इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इतिहास रच दिया है. वह आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत के सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाले गेंदबाज बन गए हैं. बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की. इससे पहले यह रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम था.

Bharat Taxi: सर्ज प्राइसिंग से छुटकारा... ड्राइवरों को 80% किराया, दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होगी भारत टैक्सी



1 जनवरी से दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप की आधिकारिक लॉन्चिंग होने जा रही है. इससे यात्रियों को किफायती कैब सर्विस मिलेगी. तेजी से डिजिटल हो रहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यह ऐप एक देसी विकल्प के तौर पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है. सरकार की पहल से शुरू हो रही यह सेवा ओला और ऊबर जैसी निजी कंपनियों के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है.

Advertisement

NPS नियम में हुआ बड़ा बदलाव... अब 80% तक निकाल सकेंगे एकमुश्‍त राशि, 20% की एन्‍युटी



PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम यानी NPS में बड़ा बदलाव किया है. अब नॉन-गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने रिटायमेंट फंड का 80 फीसदी अमाउंट एकमुश्‍त निकाल सकते हैं और एन्‍युटी खरीदने के लिए 20 फीसदी राशि छोड़ सकते हैं. पहले एकमुश्‍त 60 फीसदी राशि निकालने की अनुमति थी और 40 फीसदी एन्‍युटी खरीदना अनिवार्य था.

यूपी के शहरों में अब चिप वाली नेमप्लेट से वसूला जाएगा हाउस टैक्स, हर घर को मिलेगी 16 अंकों की यूनिक ID



उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत सभी नगर निगमों में गृहकर व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की तैयारी है. पुराने सिस्टम की जगह अब प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी PTMS लागू किया जाएगा. इसके तहत हर मकान पर एक विशेष चिप लगी नंबर प्लेट होगी और 16 अंकों की यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे टैक्स चोरी रोकना आसान होगा.

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब 10 घंटे पहले ही देख पाएंगे अपने वेटिंग-RAC टिकट का स्टेटस



ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. अब ट्रेन टिकट का रिजर्वेशन स्टेटस 10 घंटे पहले ही पता चल जाएगा. रेलवे बोर्ड ने पहली बार चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है. सुबह 5.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट पिछले दिन रात 8.00 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा.

Advertisement

यूपी में अब आसान हुआ पेट्रोल पंप खोलना, सरकार ने NOC से जुड़े नियमों में दी ढील



यूपी में पेट्रोल पंप खोलना अब आसान होने जा रहा है. पेट्रोल और डीजल पंप खोलने के लिए पहले की तरह कई विभागों से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी. सरकार के नए फैसले के तहत अब पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग समेत चार विभागों की अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी NoC अनिवार्यता खत्म कर दी गई है.

PM मोदी ओमान रवाना, CEPA समझौते पर लगेगी मुहर… ओमानी कारोबारी इसे क्यों बता रहे ‘गेमचेंजर’?



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया से ओमान के लिए रवाना हो चुके हैं. उनके ओमान पहुंचने से पहले ही दोनों देशों के कारोबारी जगत में उत्साह है. इस दौरे पर दोनों देशों के बीच CEPA समझौते पर मोहर लग सकती है. इसको लेकर ओमानी उद्योग जगत काफी उत्साहित है. उनका मानना है कि इससे द्विपक्षीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

---- समाप्त ----