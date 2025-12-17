scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी के शहरों में अब चिप वाली नेमप्लेट से वसूला जाएगा हाउस टैक्स, हर घर को मिलेगी 16 अंकों की यूनिक ID

उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में PTMS व्यवस्था लागू होगी. अब हर मकान और दुकान को 16 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी और उन पर चिप वाली नंबर प्लेट लगाई जाएगी. इस डिजिटल सिस्टम से संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड एक क्लिक पर दिखेगा, जिससे टैक्स चोरी रुकेगी और पारदर्शिता आएगी.

Advertisement
X
यूपी में हाउस टैक्स व्यवस्था बदलने की तैयारी (Representational Photo)
यूपी में हाउस टैक्स व्यवस्था बदलने की तैयारी (Representational Photo)

उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत सभी नगर निगमों में गृहकर (Property Tax) व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की तैयारी है।. पुराने सिस्टम की जगह अब 'प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम' (PTMS) लागू किया जाएगा. इसके तहत हर मकान पर एक विशेष चिप लगी नंबर प्लेट होगी और 16 अंकों की यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे टैक्स चोरी रोकना आसान होगा.

चिप वाली नंबर प्लेट और 16 अंकों की ID

नए सिस्टम के लागू होते ही हर मकान, दुकान और दफ्तर की पहचान बदल जाएगी. अब हर संपत्ति को 16 अंकों की एक यूनिक आईडी दी जाएगी. सबसे खास बात यह है कि सभी भवनों पर चिप युक्त नई नंबर प्लेट लगाई जाएगी. इस चिप में प्रॉपर्टी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी फीड होगी. जैसे ही सिस्टम में डेटा डाला जाएगा, उस मकान का पूरा टैक्स रिकॉर्ड अधिकारियों के सामने एक क्लिक पर आ जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

कर्नाटक विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया.
कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, अहमदाबाद से लखनऊ तक सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता 
बुजुर्ग महिला को कर रखा था डिजिटल अरेस्ट. (Photo: Representational)
'आतंकी फंडिंग' कहकर किया डिजिटल अरेस्ट, बुजुर्ग महिला डेढ़ करोड़ की FD तुड़वाने पहुंची बैंक, फिर ऐसे बची... 
landlord beaten
बॉयफ्रेंड की गुंडागर्दी...,गर्लफ्रेंड के मकानमालिक के घर पहुंचा, हमला कर लूटे 5 लाख 
संजय निषाद के बयान पर विपक्ष का तंज
'वो भी तो आदमी ही हैं ना...' हिजाब हटाने के सपोर्ट में दिए बयान पर संजय निषाद की सफाई 
बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: यूपी सूचना विभाग)
दुकान की DM, SDM खुद करेंगे जांच, सीएम योगी के आदेश पर जानें किस पर लगेगा एनएसए 

गूगल मैप पर दिखेगा आपका घर, बढ़ेगी पारदर्शिता

अब शासन और नगर निगम प्रशासन गृहकर की मांग, वसूली और बकाये की रियल टाइम जानकारी हासिल कर सकेंगे. इस नई व्यवस्था में संपत्तियों को गूगल मैप पर अपलोड किया जाएगा. इससे न केवल प्रशासन निगरानी रख पाएगा, बल्कि टैक्स दाता भी अपनी दुकान या घर की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे. वर्तमान में चल रहा एनआईसी का सॉफ्टवेयर बंद कर दिया जाएगा और सारा पुराना डेटा पीटीएमएस पोर्टल पर शिफ्ट होगा.

Advertisement

पारदर्शिता और बेहतर टैक्स वसूली का लक्ष्य

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि इस डिजिटल व्यवस्था से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी. कमांड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ने के कारण सारा डेटा रियल टाइम उपलब्ध होगा. इससे उन लोगों को पकड़ना आसान हो जाएगा जो अब तक हाउस टैक्स के दायरे से बाहर थे या टैक्स जमा नहीं कर रहे थे. इस तकनीक के माध्यम से कर वसूली को मजबूत करने और बेहतर प्रशासनिक निगरानी का लक्ष्य रखा गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement