scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bharat Taxi: सर्ज प्राइसिंग से छुटकारा... ड्राइवरों को 80% किराया, दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होगी भारत टैक्सी

Bharat Taxi Delhi Launch: सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव के तहत शुरू हुई भारत टैक्सी को 1 जनवरी से नए साल के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में शुरू किया जाएगा. इस नए सरकारी कैब सर्विस से आम लोग कम खर्च में बिना सर्ज प्राइसिंग से किफायती यात्रा कर सकेंगे.

Advertisement
X
Bharat Taxi सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐप बेस्ड कैब सर्विस है. Photo: bharattaxiapp.com
Bharat Taxi सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐप बेस्ड कैब सर्विस है. Photo: bharattaxiapp.com

Bharat Taxi Service Launch: नए साल की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में टैक्सी सर्विस सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. 1 जनवरी से दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप (Bharat Taxi) की आधिकारिक लॉन्चिंग होने जा रही है, जो यात्रियों को भरोसेमंद, सुरक्षित और किफायती कैब सेवा देने का दावा करती है. तेजी से डिजिटल हो रहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यह ऐप एक देसी विकल्प के तौर पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है. सरकार की पहल से शुरू हो रही यह सेवा ओला और ऊबर जैसी निजी कंपनियों के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है.

क्या है भारत टैक्सी ऐप

भारत टैक्सी एक मोबाइल आधारित कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म है, जो अन्य कैब सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे ही स्मार्टफोन से ऑपरेट की जा सके. इसे आम भारतीय यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. यह सेवा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव के तहत शुरू हुई है, जिसे दुनिया का पहला ऐसा नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव बताया जा रहा है जो पूरी तरह ड्राइवरों के हक की बात करता है. यह ऐप लोकल और आउटस्टेशन दोनों तरह की यात्रा के लिए सेवाएं देगा.  

सर्ज प्राइसिंग से मिलेगी राहत

भारत टैक्सी सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यात्रियों को ओला और ऊबर की सर्ज प्राइसिंग से छुटकारा मिलेगा. पीक टाइम या खराब मौसम में मनमाना किराया बढ़ने की समस्या से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. भारत टैक्सी में किराया पहले से तय और पारदर्शी होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Tata Sierra Launched
22 साल बाद लीजेंड की वापसी! मोस्ट अवेटेड 'SIERRA' लॉन्च, कीमत है इतनी 
Accident On Highway in Fog
हाईवे पर कोहरे में क्यों होते हैं हादसे? समझें विजिबिलिटी और ब्रेकिंग का विज्ञान 
Barabanki purvanchal expressway Accident CNG Car
पल भर की चूक... पूरा परिवार खत्म! एक्सप्रेसवे पर CNG कारों का जोखिम 
Bharat Taxi Cab Service
सस्ता किराया... ड्राइवर को मिलेगी पूरी कमाई! Bharat Taxi शुरू 
Portrait of sad young woman with face protective mask looking through the window at home
केरल में महिला पर्यटक से बदसलूकी, टैक्सी यूनियन पर आरोप, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड 
Advertisement
Bharat Taxi
Bharat Taxi में ड्राइवरों को 80% से भी अधिक किराया मिलने का दावा किया गया है. Photo: bharattaxiapp.com

ड्राइवरों को मिलेगा ज्यादा फायदा

भारत टैक्सी ऐप ड्राइवर फ्रेंडली मॉडल पर काम करेगी. इसमें ड्राइवरों को 80 प्रतिशत से भी अधिक किराया मिलने का दावा किया गया है. इससे ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के बेहतर सेवा दे सकेंगे. कई बार देखा गया है कि, कैब ड्राइवर प्राइवेट टैक्सी प्रोवाइडर्स की मनमानी से परेशान होते हैं.

दिल्ली में मजबूत तैयारी

लॉन्च से पहले ही दिल्ली में करीब 56 हजार ड्राइवरों ने भारत टैक्सी ऐप पर पंजीकरण करा लिया है. यह आंकड़ा दिखाता है कि ड्राइवर कम्यूनिटी में इस प्लेटफॉर्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है. सरकार को उम्मीद है कि शुरुआत से ही यात्रियों को पर्याप्त वाहनों की उपलब्धता मिलेगी.

ऑटो, कार और बाइक की सुविधा

भारत टैक्सी ऐप पर यात्रियों को ऑटो, कार और बाइक टैक्सी तीनों की सुविधा मिलेगी. इससे कम दूरी से लेकर लंबी यात्रा तक हर जरूरत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. नए साल से दिल्ली की सड़कों पर यह देसी ऐप कितना असर दिखाता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी.

Bharat Taxi Official App
Bharat Taxi का ऑफिशियल मोबाइल ऐप लाइव हो चुका है. Photo: bharattaxiapp.com

यूजर्स को क्या मिलेगा खास

भारत टैक्सी ऐप में रियल टाइम ट्रैकिंग, 24x7 कस्टमर सपोर्ट, कैश और डिजिटल पेमेंट विकल्प और सेफ्टी फीचर्स जैसे कई आधुनिक विकल्प दिए जाएंगे. इस कैब सर्विस का फोकस फैमिली ट्रैवलर्स, कॉरपोरेट यूजर्स और टूरिस्ट्स पर रहेगा, ताकि हर वर्ग को बेहतर अनुभव मिल सके.

Advertisement

ड्राइवर्स के लिए नए मौके

इस ऐप के जरिए टैक्सी ड्राइवर्स को भी स्थायी कमाई का अवसर मिलेगा. कंपनी का कहना है कि ड्राइवर्स के लिए कम कमीशन, समय पर भुगतान और टेक्निकल सपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे ड्राइवर्स और प्लेटफॉर्म के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत होगा.

ऐप हुआ लाइव

Bharat Taxi मोबाइल ऐप फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर ट्रायल और फीडबैक के लिए उपलब्ध है. कोऑपरेटिव का कहना है कि ऐप का iOS वर्ज़न भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. फिलहाल दिल्ली और गुजरात में के लिए इसका ट्रायल शुरू किया गया है. गूगल प्लेस्टोर पर इसका मोबाइल ऐप भारत टैक्सी ड्राइवर (Bharat Taxi) के नाम से प्रदर्शित हो रहा है. यहां ध्यान रखें कि, वही ऐप डाउनलोड करें जो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है.

इनपुट: हिमांशु मिश्रा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement