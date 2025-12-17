scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब 10 घंटे पहले ही देख पाएंगे अपने वेटिंग-RAC टिकट का स्टेटस

रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने पहली बार रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है. अब यात्रियों को ट्रेन टिकट का स्टेटस 10 घंटे पहले ही पता चल जाएगा. सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाली ट्रेनों का पहला चार्ट पिछली रात 8 बजे तक बनेगा, जबकि दोपहर 2.01 बजे से रात 11.59 बजे और आधी रात से सुबह 5 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों का चार्ट प्रस्थान से 10 घंटे पहले तैयार होगा.

Advertisement
X
पहले चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था, जिससे आखिरी समय में परेशानी होती थी. (File Photo: ITG)
पहले चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था, जिससे आखिरी समय में परेशानी होती थी. (File Photo: ITG)

ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. अब ट्रेन टिकट का रिजर्वेशन स्टेटस 10 घंटे पहले ही पता चल जाएगा. रेलवे बोर्ड ने पहली बार चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है. सुबह 5.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट पिछले दिन रात 8.00 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा.

यात्रा से 10 घंटे पहले तैयार हो जाएगा चार्ट

वहीं, दोपहर 2.01 बजे से रात 11.59 बजे तक और रात 12.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा. इससे पहले रिजर्वेशन चार्ट केवल 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था, जिससे आखिरी समय में यात्रियों को काफी परेशानी और भ्रम का सामना करना पड़ता था.

सम्बंधित ख़बरें

10वीं पास के लिए रेलवे में भर्ती निकली है. ( Photo: Pixabay)
रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025: 22,000 पदों पर बंपर वैकेंसी, जल्द शुरू होंगे आवेदन, जानें डिटेल 
कोहरे के कारण ट्रेनों में देरी
UP: ठंड और कोहरे से रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक! कई ट्रेनें लेट, सड़क यातायात पर भी असर 
Passengers waiting for a train at DDU junction in Uttar Pradesh (Photo - ITG)
कोहरे का कहर: राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे लेट, यात्री बेहाल, जानिए DDU जंक्शन का हाल  
Low Visibility due to fog and smog (Photo-PTI)
फॉग-स्मॉग से फ्लाइट्स और ट्रेन सेवाओं पर असर, सड़कों पर रेंग कर चलती दिखीं गाड़ियां, Photos 
दिल्ली में ट्रैक से उतरीं ट्रेन की 2 बोगियां
दिल्ली: शकूरबस्ती स्टेशन के पास टला रेल हादसा, ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतरे 

पहली बार रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव

रेलवे ने यात्रियों को उनकी यात्रा और रिजर्वेशन की स्थिति के बारे में पहले से जानकारी देने और खासकर दूर-दराज से आने वाले यात्रियों की चिंता कम करने के लिए पहली बार रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है.

इंडिया टुडे से बात करते हुए रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, 'यात्रियों की सुविधा के लिए चार्ट पहले तैयार किया जाएगा ताकि वे अपनी यात्रा की योजना आसानी से बना सकें.' इस संबंध में सभी जोनल रेलवे डिवीजनों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

Advertisement

अब तक 4 घंटे पहले तैयार होता था चार्ट

अब तक रेलवे में रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का नियम यह था कि ट्रेन के प्रस्थान से करीब 4 घंटे पहले पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था. इसका मतलब यह होता था कि वेटिंग लिस्ट या आरएसी में चल रहे यात्रियों को कन्फर्म सीट मिली है या नहीं, इसकी जानकारी बहुत आखिरी समय में मिलती थी.

यात्रियों को होती थी असुविधा

इस पुराने सिस्टम की वजह से खासकर दूर-दराज से स्टेशन आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी होती थी. कई बार यात्री चार्ट बनने से पहले ही स्टेशन पहुंच जाते थे और बाद में पता चलता था कि उनका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है. इससे न सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होती थी, बल्कि यात्रा को लेकर असमंजस और तनाव भी बढ़ जाता था.

रेलवे को लंबे समय से यात्रियों की ओर से शिकायतें मिल रही थीं कि चार्ट देर से बनने के कारण यात्रा की सही योजना नहीं बन पाती, इसी वजह से अब चार्ट प्रिपरेशन के समय में बदलाव किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement