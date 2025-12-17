ICC Ranking: वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा बुमराह का 8 साल पुराना रिकॉर्ड, T20 रैंकिंग में मचाया धमाल

टीम इंडिया के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है. वह आईसीसी टी20 रैंकिंग में अपने देश के सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाले गेंदबाज बन गए हैं. बुधवार, 17 दिसंबर को जारी ताज़ा रैंकिंग अपडेट में चक्रवर्ती ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की.
इससे पहले बुमराह के नाम भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रेटिंग पाने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड था. उन्होंने 1 फरवरी 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ 3/14 के शानदार स्पेल के बाद 783 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए थे. हालांकि, अब चक्रवर्ती ने ताज़ा अपडेट में बुमराह को पीछे छोड़ दिया है और वह 818 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टी20आई गेंदबाजी चार्ट में शीर्ष पर बने हुए हैं.
चक्रवर्ती का टी20 में जलवा
चक्रवर्ती ने इस साल सितंबर में एशिया कप 2025 के दौरान पहली बार नंबर एक स्थान हासिल किया था. दाएं हाथ के इस स्पिनर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20आई सीरीज के पहले तीन मैचों में कुल छह विकेट लिए हैं, जिसमें धर्मशाला में खेले गए तीसरे मुकाबले में उनके चार ओवरों में 2/11 का बेहद किफायती प्रदर्शन शामिल है.
वह अब अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी (699 रेटिंग) पर 119 अंकों की बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, जो दूसरे स्थान पर हैं. 34 वर्षीय चक्रवर्ती ने टी20आई में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रेटिंग की सूची में भी टॉप 10 में जगह बना ली है. वह इस सूची में आठवें स्थान पर हैं, जिसमें पाकिस्तान के उमर गुल 865 रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं.
अर्शदीप को भी फायदा
भारत के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20आई में प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन के बाद टी20आई गेंदबाजी रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाते हुए 16वां स्थान हासिल कर लिया है.
तिलक और अभिषेक का जलवा
टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के अब दो बल्लेबाज टॉप पांच में शामिल हैं. तिलक वर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर दो स्थान ऊपर चढ़कर 774 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं, उनके साथी अभिषेक शर्मा 909 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं.
इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं. उन्होंने 852 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं, जिसे वेलिंगटन टेस्ट में मैट हेनरी की अनुपस्थिति से मदद मिली. स्टार्क अब जसप्रीत बुमराह के करीब पहुंच रहे हैं, जो 879 रेटिंग पॉइंट्स के साथ अब भी शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं.