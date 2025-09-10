Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 10 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया. वहीं, नेपाल में जेन-जी क्रांति के बीच अशांति बनी हुई है. इन खबरों के अलावा, एशिया कप 2025 में टीम इंडिया आज यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

'हम नेचुरल पार्टनर, बातचीत से काफी उम्मीदें...', ट्रंप के 'सबसे अच्छे' दोस्त वाले पोस्ट पर PM मोदी का जवाब



रूस के तेल और टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बना हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया. इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है.

नेपो किड, Gen-Z, करप्शन और केपी ओली... नेपाली विद्रोह पर क्या-क्या लिख रहा है वर्ल्ड मीडिया



नेपाल की Gen-Z क्रांति के बाद अब काठमांडू, पोखरा, वीरगंज जैसे शहरों में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. नेपाली सेना ने मंगलवार को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कंट्रोल में ले लिया है.

Ind vs UAE Asia Cup 2025: संजू-रिंकू OUT? इन दो खिलाड़ियों को मौका... UAE के खिलाफ ऐसी रह सकती है भारत की प्लेइंग

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया आज यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले में सूर्या ब्रिगेड डिफेंडिंग चैम्पियन के तौर पर उतरेगी.

सबसे युवा डिफेंस मिनिस्टर, मैक्रों के भरोसेमंद... सेबास्टियन लेकोर्नू बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री



फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 39 वर्षीय सेबास्टियन लेकोर्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया. कभी दक्षिणपंथ से जुड़े लेकोर्नू 2017 में मैक्रों के साथ आ गए थे.

पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी विधायकों से मिले मणिपुर के राज्यपाल, चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 सितंबर को मणिपुर दौरे से पहले राज्य में राजनीतिक और सुरक्षा हलचल तेज हो गई है. राज्यपाल ए.के. भल्ला ने चुराचांदपुर के भाजपा विधायकों और शीर्ष अधिकारियों संग बैठक की.

उपराष्ट्रपति की सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव, अब दिल्ली पुलिस नहीं CRPF करेगी सुरक्षा

NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. उनकी सुरक्षा अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ को सौंप दी है. उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल के तहत उन्हें जेड प्लस कैटेगरी सुरक्षा मिलेगी.

बारिश के बाद गुजरात के इन गांवों का हाल देखिए... तबाह हो गई लोगों की जिंदगी... सड़क पर बस तक डूब गई, Video

गुजरात के बनासकांठा जिले में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कई गांवों में 4-5 फीट तक पानी भरने से संपर्क टूट गया है. सुईगाम और आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

जन्मदिन पर MP आएंगे PM मोदी, धार में करेंगे देश के पहले 'पीएम मित्रा पार्क' का भूमिपूजन; CM का दावा- 3 लाख को मिलेगा रोजगार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्यप्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे. कपास उत्पादन वाले इस क्षेत्र में स्थापित होने जा रहा पार्क 3 लाख रोजगार अवसर सृजित करेगा.

18 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेहरीन ने हिमालय के 13 ऊंचे दर्रों को किया पार... बनाया रिकॉर्ड

18 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेहरीन ढिल्लों ने अपनी SUV से हिमालय के 13 ऊंचे माउंटेन पास 14 दिन में पार कर 3482 किमी की यात्रा पूरी की. इस उपलब्धि से उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम उम्र की महिला के रूप में जगह मिली.

कर्नाटक के पूर्व CM बीएस येदियुरप्पा ने किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा, सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुजरात दौरे के दौरान नर्मदा जिले के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी.

