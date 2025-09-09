scorecardresearch
 

कर्नाटक के पूर्व CM बीएस येदियुरप्पा ने किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा, सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुजरात के नर्मदा ज़िले स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने प्रदर्शनी हॉल व नर्मदा बांध का भी अवलोकन किया और एकता नगर की पर्यटन सुविधाओं की प्रशंसा की. यह उनकी दूसरी यात्रा थी, जिसे उन्होंने पहले से अधिक प्रेरणादायी और सरदार पटेल के अद्भुत व्यक्तित्व का प्रतीक बताया.

पर्यटन सुविधाओं की प्रशंसा की.(Photo: Brijesh Doshi/ITG)
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने गुजरात दौरे के दौरान सोमवार को नर्मदा जिले स्थित एकता नगर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया और लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की.

येदियुरप्पा ने प्रतिमा के साथ-साथ सरदार सरोवर नर्मदा बांध का भी अवलोकन किया और एकता नगर के पर्यटन स्थलों की भूरि-भूरि प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह स्थान केवल भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यटन का बड़ा केंद्र बन चुका है.

अपने भ्रमण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में बने प्रदर्शनी हॉल का भी दौरा किया, जहां सरदार पटेल के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और देश के एकीकरण में उनके योगदान को दर्शाया गया है. गाइड ने उन्हें परियोजना के निर्माण, तकनीकी विशेषताओं और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी.

यात्रा के अंत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास एवं पर्यटन नियामक प्राधिकरण के अतिरिक्त कलेक्टर ने उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में सरदार साहब की प्रतिकृति और एक कॉफी टेबल बुक भेंट की. अपने अनुभव साझा करते हुए येदियुरप्पा ने विजिटर नोटबुक में लिखा, यह मेरी दूसरी यात्रा है और इस बार का अनुभव और भी गहरा रहा. सरदार पटेल के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी शानदार ढंग से प्रस्तुत की गई है. यह ऐसे दृश्य हैं जिन्हें तस्वीरों में नहीं समेटा जा सकता. 

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर

उन्होंने आगे कहा कि नर्मदा नदी के किनारे खड़ी यह प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की एकता और सरदार पटेल के अद्भुत व्यक्तित्व की जीवंत कहानी है. येदियुरप्पा ने अंत में गुजरात सरकार के पर्यटन विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.

