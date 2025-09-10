Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

scorecardresearch
 

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 10 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर से देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारी शुरू कर दी है. वहीं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और इसरो के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए समझौता हुआ है. इन खबरों के अलावा, नेपाल की तरह अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुए. बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए. 

बिहार की तरह पूरे देश में वोटर लिस्ट के SIR को हरी झंडी, अक्टूबर से होगी शुरुआत

निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर से देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारी शुरू कर दी है. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी. 

तेजस और सुखोई फाइटर जेट बनाने वाला HAL अब बनाएगा इसरो के लिए रॉकेट

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 10 सितंबर को इसरो, IN-SPACe और NSIL के साथ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) तकनीक हस्तांतरण के लिए समझौता किया.

नेपाल में अशांति पर भारत की पैनी नजर... भारतीय खुफिया एजेंसियां सतर्क

नेपाल में जेन-जी के प्रदर्शन और हिंसा ने भारत को सतर्क कर दिया है. भारतीय खुफिया एजेंसियां नेपाल में भारत विरोधी माहौल को रोकने के लिए काम कर रही हैं.

Bihar Election: PM मोदी का 15 सितंबर को पूर्णिया दौरा, अमित शाह 18 और 27 सितंबर को करेंगे दो बड़ी बैठकें

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 सितंबर को पटना में कोर कमेटी की बैठक करेंगे, जिसमें चुनाव रणनीति पर चर्चा होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया का दौरा करेंगे.

नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट, सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़

नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी लोग मैक्रों सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. वे मैक्रों सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोस्टेट कर रहे हैं. पेरिस में प्रदर्शन के दौरान आगजनी और पुलिस पर पथराव की घटनाएं हुईं.

'पड़ोसी से बहस आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण नहीं...,' सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पड़ोसियों के बीच बहस या झगड़ा आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण नहीं माना जा सकता. जस्टिस बीवी नागरत्ना और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए महिला की तीन साल की सजा खत्म की.

गोरखपुर से सीएम योगी का सख्त संदेश... कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक

CM योगी आदित्यनाथ ने गरीबों और कमजोर वर्ग की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त रुख दिखाया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमाफिया और दबंग किसी भी कीमत पर न बख्शे जाएं. 

सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 सितंबर को उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी.

रांची से संदिग्ध ISIS आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली स्पेशल सेल और झारखंड ATS को ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड ATS ने रांची पुलिस के साथ मिलकर इस्लामनगर से एक संदिग्ध ISIS आतंकी असहर दानिश को गिरफ्तार किया. आरोपी असहर दानिश बोकारो के पेटवार का निवासी है. 

यूपी: एक नाम से 6 जिलों में नौकरी, महीनों सैलरी उठाई, अब बांदा वाला अर्पित हुआ गायब... CMO ने शासन को भेजी रिपोर्ट

यूपी के स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया है. आरोप है कि एक ही नाम से कई जिलों में नौकरी कर ठगी की गई. इतना ही नहीं कई महीनों तक सैलरी भी उठाई गई.

