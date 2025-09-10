गोरखपुर से सीएम योगी का सख्त संदेश... कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक

गरीबों और कमजोर वर्ग की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है. बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी कीमत पर भूमाफियाओं और दबंगों को बख्शा न जाए. उन्होंने साफ कहा कि गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों को तुरंत सबक सिखाया जाए और जमीन कब्जामुक्त कराई जाए. सीएम ने अधिकारियों को आगाह किया कि ऐसी शिकायतों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. हर पीड़ित को न्याय दिलाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना ही सरकार की प्राथमिकता है.

जनता दर्शन में सीएम की सीधी पहल

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में बुधवार सुबह जनता दर्शन का आयोजन हुआ. करीब 200 लोग अपनी समस्याओं और प्रार्थना पत्र लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे. खास बात यह रही कि सीएम खुद कुर्सियों पर बैठे लोगों तक पहुंचे, उनके हालचाल पूछे और ध्यानपूर्वक हर शिकायत सुनी. एक-एक कर लोगों की बात सुनने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का निस्तारण त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से किया जाए.

जमीन कब्जे की शिकायत पर कड़ा निर्देश

जनता दर्शन में एक महिला ने सीएम से कहा कि दबंगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है. इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया कि बिना देरी के जमीन कब्जामुक्त कराई जाए. साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि भविष्य में दोबारा किसी गरीब या कमजोर की जमीन पर कब्जा न हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए.

बीमारों की मदद के लिए आश्वासन

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने सभी को भरोसा दिलाया कि इलाज के लिए सरकार हरसंभव मदद करेगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के प्रार्थना पत्रों पर तुरंत कार्यवाही की जाए. इलाज से जुड़े एस्टीमेट और अन्य कागजी कार्यवाही को तेजी से पूरा कर शासन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि जरूरतमंद मरीजों को बिना देरी के मदद मिल सके.

पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर

जनता दर्शन के दौरान सीएम ने राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद या शिकायत का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होना चाहिए. किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए. हर पीड़ित को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उसकी मदद की जाए.

बच्चों को दुलार और शिक्षा पर जोर

जनता दर्शन में जब लोग अपने छोटे बच्चों के साथ पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने उन्हें दुलार कर आशीर्वाद दिया. उन्होंने बच्चों का नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा, फिर अपने हाथों से चॉकलेट भी दी. बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि खूब पढ़ाई करें और आगे बढ़ें. एक महिला अपनी बच्ची के साथ पहुंची थी. सीएम ने उससे कहा कि बच्ची का स्कूल में दाखिला जरूर कराओ. आज स्कूलों में सबकुछ फ्री है, किताबें-कॉपी से लेकर यूनिफॉर्म तक. बच्ची को पढ़ाओ, यही उसका भविष्य संवारने का रास्ता है.

