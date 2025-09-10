scorecardresearch
 

रांची से संदिग्ध ISIS आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली स्पेशल सेल और झारखंड ATS को ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने रांची पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया है. ये आतंकी दिल्ली में दर्ज एक आतंकी मामले में वांछित था और लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी.

रांची से संदिग्ध ISIS आतंकी गिरफ्तार. (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एंटी-टेरेरिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने रांची पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक संदिग्ध ISIS आतंकी को गिरफ्तार किया है. इस आतंकी को रांची के इस्लामनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी के पास के कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद की हैं.

पुलिस ने बताया कि दिल्ली में दर्ज एक आतंकी मामले के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लंबे वक्त से असहर दानिश की तलाश में थी. आज झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की मदद से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध की पहचान असहर दानिश के रूप में हुई है जो बोकारो जिले के पेटवार का निवासी है.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह आतंकी एक्टिविटियों से संबंधित एक मामले में वांछित था, जिसके सिलसिले में दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. गिरफ्तारी के बाद दानिश से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि उसके नेटवर्क, गतिविधियों और संभावित योजनाओं का पता लगाया जा सके.

गिरफ्तार संदिग्ध से दिल्ली स्पेशल सेल और झारखंड ATS की टीमें संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं. जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि दानिश का ISIS या अन्य आतंकी संगठनों से कितना गहरा संबंध है और वह किन गतिविधियों में शामिल रहा है.

इसके अलावा उसके सहयोगियों और संभावित आतंकी साजिशों का पता लगाने के लिए भी जांच तेज कर दी गई है. पुलिस और ATS ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति के बारे में तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें. आतंकी खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी और जनसहयोग बेहद महत्वपूर्ण है. इस मामले में जांच अभी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध के नेटवर्क को पूरी तरह से उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

