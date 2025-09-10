scorecardresearch
 

Bihar Election: PM मोदी का 15 सितंबर को पूर्णिया दौरा, अमित शाह 18 और 27 सितंबर को करेंगे दो बड़ी बैठकें

जेपी नड्डा 13 सितंबर को पटना में कोर कमेटी की बैठक करेंगे, जबकि पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया जाएंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 27 सितंबर को बिहार में पांच जोन के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और एनडीए के चुनावी ब्लू प्रिंट पर चर्चा करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बिहार दौरा तय. (Photo-PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. पार्टी के शीर्ष नेताओं का लगातार दौरा तय किया गया है ताकि चुनावी तैयारी की समीक्षा की जा सके और कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत हो.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे पटना में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे. इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी.

इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 सितंबर को पूर्णिया का दौरा करेंगे. पीएम मोदी का यह दौरा चुनाव को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है.

चुनावी तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आएंगे. अमित शाह का दौरा दो चरणों में होगा. वे 18 और 27 सितंबर को बिहार पहुंचेंगे.

अमित शाह की जोनवाइज करेंगे बैठकें

अमित शाह की बैठकें उत्तर और दक्षिण बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ होंगी. इन बैठकों में बिहार को 5 जोन में बांटकर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी. 18 सितंबर को 2 जोन की बैठक होगी जबकि 27 सितंबर को 3 जोन की बैठक निर्धारित है.

चुनाव को लेकर एनडीए के ब्लू प्रिंट पर चर्चा

अमित शाह की इन बैठकों में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के ब्लू प्रिंट पर भी चर्चा की जाएगी. माना जा रहा है कि इन दौरों से बीजेपी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने का संदेश दिया जाएगा.

