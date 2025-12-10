scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

कटक टी20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराकर सीरीज की शानदार जीत दर्ज की. वहीं, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बुधवार रात 2 बजकर 28 मिनट पर 3.28 तीव्रता का भूकंप आया.

तिलक वर्मा के टी20 में 1000 रन पूरे हुए (Photo: AFP)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 10 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: कटक टी20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराकर सीरीज की शानदार जीत दर्ज की. वहीं, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बुधवार रात 2 बजकर 28 मिनट पर 3.28 तीव्रता का भूकंप आया. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

IND Vs SA 1st T20I: बुमराह-हार्दिक का 'शतक', तिलक बने हजारी...कटक टी-20 में भारत की रिकॉर्डतोड़ जीत

ओडिशा के कटक में भारत-दक्षिण अफ़्रीका के पहले टी20 में टीम इंडिया ने 101 रन से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ सूर्या ब्रिगेड ने 5 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. टीम इंडिया ने अफ़्रीका को सिर्फ़ 74 रन पर ऑलआउट किया, जो टी20आई इतिहास में उनका सबसे कम स्कोर है.

गुजरात: कच्छ में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.7 थी तीव्रता

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बुधवार रात 2:28 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 दर्ज हुई. केंद्र बिंदु धोलावीरा से 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में रहा. हल्की तीव्रता के चलते किसी नुक़सान या हताहत की खबर नहीं है. अधिकारी हालात पर नज़र रखे हुए हैं.

ओडिशा: विधायकों के वेतन में तीन गुना की बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेगी ₹3.45 लाख सैलरी

ओडिशा विधानसभा ने मंगलवार को अपने सदस्यों का मासिक वेतन तीन गुना से अधिक बढ़ाकर 1.11 लाख रुपये से 3.45 लाख रुपये कर दिया है, जो देश में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले सबसे अधिक सैलरी स्ट्रक्चर में से एक होगा. आजकत के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने बताया कि 17वीं विधानसभा के गठन यानी जून 2024 से यह संशोधित वेतन प्रभावी होगा. 

बिहार में 5% DA Hike... नीतीश सरकार ने खोला खजाना, कर्मचारियों को मिला नए साल का तोहफा

बिहार सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 19 मुद्दों पर चर्चा हुई और सहमति बनी. नीतीश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नीतीश सरकार ने 5% DA Hike दिया है.

मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ! बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अपील

पीएनबी घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को मंगलवार को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. कोर्ट ने मेहुल चोकसी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के आदेश को चुनौती दी थी. इससे मेहुल चोकसी को देश में वापस लाने के भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों के प्रयासों को और मजबूती मिली है. 

कुछ घंटे बाद ही कर्नाटक HC ने हटाई पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर लगी रोक, वापस लिया अपना आदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट ने महिलाओं को हर महीने एक पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना पर लगी अंतरिम रोक हटा ली है. यह रोक बेंगलुरु होटल एसोसिएशन की उस याचिका पर लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने यह नीति किस अधिकार से जारी की, यह स्पष्ट नहीं है. कोर्ट के निर्णय के बाद अधिसूचना फिर प्रभावी हो गई.

जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप,घरों में ही बैठे रहे लोग! यूजर बोले- जब तक फोन अलर्ट न आए, सोते रहो

जापान में सोमवार रात 7.5 तीव्रता का ज़बरदस्त भूकंप आया. टोक्यो में रहने वाली भारतीय पलक ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उन्होंने कई भूकंप महसूस किए हैं, लेकिन इतने तेज़ और लंबे झटके पहले कभी नहीं देखे. उन्होंने कहा कि झटके रुक नहीं रहे थे और 3 से 4 मिनट तक चले, जबकि आम तौर पर भूकंप कुछ सेकंड में थम जाता है, जिससे लोग डर गए.

राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान वे जर्मन सरकार के मंत्रियों से मुलाक़ात करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे. इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस ने बताया है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में IOC पदाधिकारियों के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे.

PM मोदी से मिले सत्य नडेला, फिर कर दिया 1.57 लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान

माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारत में 17.5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की. यह एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है. निवेश भारत के AI First भविष्य के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल और सॉवरेन क्षमता के निर्माण में मदद करेगा.

श्रीलंका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, स्मृत‍ि मंधाना को बड़ी ज‍िम्मेदारी... हरमनप्रीत कौर रहेंगी कप्तान

भारतीय क्रिकेट कंटोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है. यह सीरीज 21 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर तक चलेगी. कप्तान हरमनप्रीत कौर रहेंगी. वहीं टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना टीम करेंगी. वहीं टीम में विकेटकीपर के रूप में ऋचा घोष और जी कमलिनी को मौका मिला है. 
 

