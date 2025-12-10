IND Vs SA 1st T20I: बुमराह-हार्दिक का 'शतक', तिलक बने हजारी...कटक टी-20 में भारत की रिकॉर्डतोड़ जीत

ओडिशा के कटक में मंगलवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच हुआ. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 101 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही सूर्या ब्रिगेड ने 5 मैचौं की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस महाजीत के अलावा भारतीय प्लेयर्स ने इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए.

और पढ़ें

भारत ने अफ्रीका को इस मुकाबले में सिर्फ 74 रन पर ऑलआउट कर दिया, जो T20I इतिहास में उनका सबसे कम स्कोर है. इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा और खास बात यह रही कि हर गेंदबाज ने कम से कम एक विकेट अपने नाम किया.

हार्दिक पंड्या के टी20 में छक्कों का शतक पूरा

हार्दिक पंड्या ने टी20 में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए हैं. इसी के साथ वो रोहित-कोहली के क्लब में शामिल हो गए हैं. भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के पास है. उन्होंने 205 छक्के लगाए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर सूर्या आते हैं जिन्होंने 155 छक्के लगाए हैं. विराट कोहली 124 छक्के लगा चुके हैं. अब इस लिस्ट में अगला नंबर हार्दिक का है. जिनके 100 छक्के हैं. केएल राहुल के 99 छक्के हैं. हार्दिक ने इस मैच में 28 गेंद में नाबाद 59 रन बनाए.

Advertisement

बुमराह के टी20 में 100 विकेट पूरे

जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को इतिहास रच दिया. तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूप- टेस्ट, वनडे और टी20 में 100 विकेट लेने वाले वह इकलौते भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. बुमराह अब विश्व क्रिकेट में केवल पांचवें ऐसे गेंदबाज़ बन गए हैं जिन्होंने तीनों प्रारूपों में 100 विकेट पूरे किए हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि टिम साउदी, लसिथ मलिंगा, शाकिब अल हसन और शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की थी. 30 वर्षीय बुमराह ने यह मील का पत्थर तब छुआ जब उन्होंने अपने तीसरे ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस को 22 रन पर आउट किया.

यह भी पढ़ें: India vs South Africa 1st T20I Highlights: कटक में सूर्या ब्रिगेड ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराया, हार्दिक बैटिंग और बॉलिंग दोनों में चमके

बुमराह अब तक 52 टेस्ट मैचों में 234 विकेट, 89 वनडे में 149 विकेट और 81 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 101 विकेट ले चुके हैं. वह 100 टी20I विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय भी बन गए हैं और अब अर्शदीप सिंह के 107 विकेट के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं.



टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज:

Advertisement

अर्शदीप सिंह - 107 विकेट

जसप्रीत बुमराह - 101 विकेट

हार्दिक पड्या - 99 विकेट

युजवेंद्र चहल - 96 विकेट

भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट

तिलक वर्मा हजारी क्लब में शामिल

तिलक वर्मा ने टी20 में अपने हजार रन पूरे कर लिए हैं. 25 साल की उम्र से पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1000 रन बनाने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. हैदराबाद के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1000 रन पूरे करने के लिए चार रनों की जरूरत थी और उन्होंने भारतीय पारी के छठे ओवर में यह उपलब्धि हासिल कर ली.

तिलक, जिन्होंने अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था, 23 साल 31 दिन के हैं. वह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1000 रन बनाने वाले 13वें भारतीय हैं.

बता दें कि भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच अब 11 दिसंबर को पंजाब के मुल्लांपुर में खेला जाएगा. भारत के पास अभी 1-0 की बढ़त है.

---- समाप्त ----