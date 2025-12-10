scorecardresearch
 
गुजरात: कच्छ में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.7 थी तीव्रता

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बुधवार रात 2:28 बजे 3.7 तीव्रता का भूकंप आया. केंद्र धोलावीरा से 32 किमी दूर था. किसी नुकसान या हताहत की जानकारी अभी तक नहीं आई है.

कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके (File Photo: ITG)
गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बुधवार रात 2:28 मिनट पर भूकंप का झटका महसूस किया गया. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 दर्ज की गई. भूकंप का केंद्र बिंदु धोलावीरा से 32 किमी दक्षिण पश्चिम में दर्ज किया गया. भूकंप भारतीय समयानुसार (IST) 02:28:28 बजे आया. 

यह झटका रात को 2.28 मिनट पर महसूस किया गया. भूकंप की तीव्रता 3.7 होने के कारण अभी तक किसी भी नुकसानी या हताहत की कोई खबर नहीं मिली है. यह कच्छ क्षेत्र में महसूस किया गया. अधिकारियों द्वारा स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है.

भूकंप का केंद्र बिंदु धोलावीरा से 32 किमी दक्षिण पश्चिम (SSW) में दर्ज किया गया है. इसकी तीव्रता कम होने के कारण व्यापक नुकसान की कोई खबर नहीं है.

अक्टूबर में आया था भूकंप...

गुजरात में इससे पहले अक्टूबर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. राजकोट में शुक्रवार, 24 अक्टूबर की दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस दौरान नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया था कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई. भूकंप का केंद्र बिंदु सौराष्ट्र के गोंडल क्षेत्र से 24 किमी पश्चिम-दक्षिण में था. राजकोट और आसपास के जिलों मे दोपहर 12:37:42 बजे के आसपास भूकंप का असर महसूस किया गया.

 
---- समाप्त ----
