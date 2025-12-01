Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जो 19 दिसंबर तक चलेगा. देश के 12 राज्यों में चल रही SIR को लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरने का प्लान बनाया है. दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के सिलसिले में NIA ने कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है. एक दिसंबर 2025 से देशभर में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए. अब ये सिलेंडर दिल्ली और कोलकाता में ₹10,जबकि मुंबई और चेन्नई में ₹11 सस्ता हो गया है. वहीं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरियाई गृह मंत्रालय के साथ मिलकर दक्षिण सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है. पढ़ें सोमवार सुबह की टॉप खबरें...

India vs South Africa 1st ODI Highlights: रोमांचक मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रनों से हराया, कोहली की सेंचुरी, कुलदीप ने झटके 4 विकेट

टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए तीन मैचों की ओडीआई सीरीज के पहले मैच में 17 रनों से जीत हासिल की है. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने विराट कोहली के 135, रोहित शर्मा के 57 और केएल राहुल के 60 रनों के दम पर मेहमान टीम के सामने 350 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 332 रनों पर ढेर हो गई.

LPG Price Cut: सस्ता हो गया LPG Cylinder, दिल्ली से मुंबई तक घटे दाम, अब ये नए रेट

1 दिसंबर 2025 से देशभर में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए. अब ये सिलेंडर दिल्ली और कोलकाता में ₹10,जबकि मुंबई और चेन्नई में ₹11 सस्ता हो गया है. दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹1590 के बजाय ₹1580 का हो गया है. दूसरी ओर 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.

संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष SIR पर गोलबंद तो सरकार लाएगी दिवाला-बीमा और गुटखा सेस समेत 14 बिल

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा. देश के 12 राज्यों में चल रही SIR को लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरने का प्लान बनाया है. इसके अलावा विपक्ष ने दिल्ली आत्मघाती बम धमाके और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की ख़राब स्थिति पर चर्चा की मांग कर सत्र को हंगामेदार बनाने के आसार जता दिए हैं.

Delhi Blast Case में NIA का मेगा क्रैकडाउन, कश्मीर में तीन मुख्य आरोपियों के इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी

दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के सिलसिले में NIA ने कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है. ये छापेमारी लाल किला धमाका मामले के आरोपियों के रिहायशी घरों को भी कवर कर रही है. दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल को तह तक उजागर करने में जुटी NIA अब जांच को कई राज्यों में विस्तार दे चुकी है.

पाकिस्तान में छिड़ी सत्ता की जंग? आसिम मुनीर को बनाया जाना था CDF, लेकिन शहबाज चल दिए विदेश

पाकिस्तान में सैन्य नेतृत्व को लेकर एक बड़ा संवैधानिक और प्रशासनिक संकट पैदा हो गया है. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला CDF बनाए जाने का आदेश 29 नवंबर तक जारी होना था, लेकिन शहबाज सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की. NSAB सदस्य तिलक देवेशर ने दावा किया कि PM शहबाज शरीफ ने जानबूझकर खुद को इस प्रक्रिया से दूर कर लिया है.

'मैं बस एक फॉर्मेट खेल रहा...', विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर लगाया विराम

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची ओडीआई में 135 रनों की शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. विराट कोहली ने मैच के बाद उन अफवाहों पर रोक लगा दी है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि वह संन्यास वापस आकर फिर से टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं. कोहली ने ज़ोर देकर कहा कि वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट में भारत के लिए खेल रहे हैं.



सीरिया में ISIS पर अमेरिका का वार, ग्राउंड-एयर स्ट्राइक में 15 से ज्यादा वेपन स्टोरेज किए ध्वस्त

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीरियाई गृह मंत्रालय के साथ मिलकर दक्षिण सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है. 24 से 27 नवंबर के बीच चलाए गए इस ऑपरेशन में हवाई हमले और ज़मीनी कार्रवाई शामिल थी. इस ऑपरेशन में 15 से अधिक हथियार भंडारों की पहचान कर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है.

पंजाब में रोडवेज विवाद गहराया, समझौते के सरकारी दावे को यूनियन ने खारिज किया

पंजाब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और रोडवेज यूनियन ने राज्य सरकार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि हड़ताल अभी भी जारी रहेगी. इससे पहले सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पट्टी, तरन तारन में हुई बैठक में कर्मचारियों के साथ सहमति बन गई है. अब रोडवेज यूनियन के अध्यक्ष रेशम गिल ने साफ कहा कि हड़ताल अभी ख़त्म नहीं हुई है.

