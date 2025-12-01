scorecardresearch
 
Career Rashifal 1 December 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि वालों का कार्य-व्यापार बेहतर रहेगा

Aaj ka Career Rashifal 1 December 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि के जातक लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ेंगे. सहजता-सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य-व्यापार बेहतर रहेगा. श्रेष्ठ जनों से भेंट-मुलाकात होगी. कार्यशैली प्रभावी रहेगी.

मेष- बजट व खर्च बढ़ा रहेगा. मेष राशि के जातकों का बजट व खर्च बढ़ा रहेगा. निवेश में सक्रियता दिखाएंगे. नीति-नियमों का पालन करें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. आर्थिक लाभ साधारण रहेगा. व्यर्थ चर्चा-संवाद से दूर रहें.

वृष- वाणिज्यिक कार्यों में बेहतर बने. रहेंगे वृष राशि के जातक वाणिज्यिक कार्यों में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक हितों के संरक्षण में सफलता मिलेगी. सौदे व अनुबंध पक्ष में बनाए रखेंगे. उन्नति की राह बढ़त पाएगी. कारोबारी तेजी दिखाएंगे.

मिथुन- प्रतिभा से परिणाम संवारेंगे. मिथुन राशि वाले प्रतिभा से परिणाम संवारेंगे. नेतृत्व क्षमता में बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में उत्साह दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. विविध वार्ताएं सफल होंगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा.

कर्क- तेजी से कामकाज में सुधार होगा. कर्क राशि के जातकों के कामकाज में तेजी से सुधार होगा. हितलाभ बढ़त पर बना रहेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. सहज उपलब्धियां पाएंगे. व्यवस्था को संवारेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता बनी रहेगी.

सिंह- आर्थिक मामलों में भूलचूक की स्थिति से बचें. सिंह राशि वाले आर्थिक मामलों में भूलचूक की स्थिति से बचें. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. अप्रत्याशितता बढ़ी रह सकती है. लेनदेन पर अंकुश बढ़ाएंगे. पेशेवरजन सामंजस्यता से काम लेंगे.

कन्या- उद्योग व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. रहेंगे कन्या राशि वालों के उद्योग-व्यापार में इच्छित परिणाम बने रहेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. टीम वर्क में बेहतर करेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे. स्पष्टता बनाए रहेंगे.

तुला- आर्थिक लेनदेन में सजगता बढ़ाए. रखें तुला राशि वाले आर्थिक लेनदेन में सजगता बढ़ाए रखें. अनुपालन और अनुशासन से आगे बढ़ें. कार्य-व्यवसाय से जुड़ेंगे. मेहनत और लगन से जुड़ेंगे. कौशल को बल मिलेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. सेवाभाव से कार्य करेंगे.

वृश्चिक- व्यावसायिक कार्यों में गति बनाए रखेंगे. वृश्चिक राशि के जातक व्यावसायिक कार्यों में गति बनाए रखेंगे. आर्थिक स्तर बेहतर बना रहेगा. विविध गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. जरूरी प्रशिक्षण पर जोर होगा. अनुभवियों की सीख-सलाह अपनाएंगे.

धनु- प्रबंधन में प्रभावी स्थिति बनी रहेगी. धनु राशि वाले प्रबंधन में प्रभावी स्थिति बनी रहेगी. निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं. पद-प्रतिष्ठा प्रभावपूर्ण बने रहेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित बढ़ाएंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे.

मकर- लक्ष्यों को साधेंगे. मकर राशि के जातक लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ेंगे. सहजता-सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य-व्यापार बेहतर रहेगा. श्रेष्ठ जनों से भेंट-मुलाकात होगी. कार्यशैली प्रभावी रहेगी.

कुंभ- पेशेवरजन सहयोगी होंगे. कुंभ राशि वालों के पेशेवरजन सहयोगी होंगे. साहस से सफलता बढ़ाएंगे. कामकाज में सफल होंगे. कामकाजी भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे. आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे.

मीन- करियर कारोबार में इच्छित स्थिति बनी रहेगी. मीन राशि के जातक करियर-कारोबार में इच्छित स्थिति बनी रहेगी. वित्तीय व्यवहार में तेजी लाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित बनाए रखेंगे. नीति-नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी.

---- समाप्त ----
