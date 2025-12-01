scorecardresearch
 
Delhi Blast Case में NIA का एक्शन, कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है. यह छापेमारी लाल किला धमाका (Red Fort blast case) मामले के आरोपियों के रिहायशी घरों को भी कवर कर रही है.

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने कश्मीर में बढ़ाई कार्रवाई (Photo-ITG)
यह बड़ा एक्शन तब आया है जब हाल ही में एक अंतर्राज्यीय "व्हाइट-कॉलर" आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था. इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों के पास से, मुख्य रूप से हरियाणा के फरीदाबाद से, अमोनियम नाइट्रेट सहित लगभग 3,000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया था.

इससे पहले, दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके और "व्हाइट कॉलर" मॉड्यूल से जुड़े हथियारों की बरामदगी के मद्देनजर, पुलिस ने पिछले हफ्ते सोमवार को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर जिलों में अस्पतालों के लॉकरों का औचक निरीक्षण किया था. NIA की यह ताजा कार्रवाई, घाटी में सक्रिय आतंकवादी तत्वों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में 'लो एक्सपोजर, हाई एक्सपर्टीज' का एंगल, NIA ने आतंकियों के B-Team पर किया फोकस

एनआईए लगातार कर रही है छापेमारी

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल को तह तक उजागर करने में जुटी NIA अब जांच को कई राज्यों में विस्तार दे चुकी है. शुरुआती सुरागों के आधार पर एजेंसी डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद लेकर गई, जहां उसके पुराने नेटवर्क, बैकअप सपोर्ट और संभावित सुरक्षित ठिकानों की गहराई से पड़ताल की गई.

जांच को आगे बढ़ाते हुए NIA ने लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर को ‘कोर ज़ोन’ चिह्नित किया है. इन इलाकों में हाई-इंटेंसिटी रेड, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और स्थानीय स्तर पर नेटवर्क मैपिंग का काम जारी है.

आपको बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है. ये धमाका तब हुआ जब कार में सवार आतंकी उमर ने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर ट्रैफिक रेड के पास खुद को उड़ा लिया था.

---- समाप्त ----
