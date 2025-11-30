Aaj ka Rashifal 1 दिसंबर 2025: सिंह राशि वाले लेन-देन में धैर्य रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष- मेष राशि के जातकों को महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रखना चाहिए. वैदेशिक कार्यों को व्यवस्थित करने पर जोर बना रहेगा. विभिन्न कामकाजी मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. रिश्ते निभाएंगे. व्यर्थ का दिखावा न करें. बजट व निवेश संबंधी गतिविधियों को बढ़ाए रहेंगे. नौकरी व सेवाकार्य में रुचि बनी रहेगी. संबंधों को भुनाने की सोच रहेगी. करियर-व्यापार में सूझबूझ बढ़ाएं. नौकरी-व्यवसाय में बजट व खर्च बढ़ा रहेगा. निवेश में सक्रियता दिखाएंगे. नीति-नियमों का पालन करें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. आर्थिक लाभ साधारण रहेगा. व्यर्थ चर्चा-संवाद से दूर रहें.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. रुटीन बनाए रखें.

वृष- वृष राशि के जातकों के जरूरी कार्य गति पाएंगे. करियर-व्यवसाय में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भेंटवार्ता में उत्साह बढ़ाए रहेंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ी रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. अपनों के बीच तालमेल बढ़ाएंगे. विविध वित्तीय उपलब्धियां पाएंगे. मित्रों से संवाद बनाए रखेंगे. लाभ संवार पर रहेगा.

शुभ अंक: 4 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. आलस्य का त्याग करें.

मिथुन- मिथुन राशि के जातक सत्ता के साथ बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. शासन-प्रशासन से लाभ के प्रतिशत में वृद्धि होगी. पद-प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. सकारात्मक एवं सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. सफलता का स्तर बेहतर रहेगा. बड़ों का साथ-समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य व आयोजन गति लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक: 1, 2, 4, 5

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. संपर्क व संवाद बढ़ाएं.

कर्क- कर्क राशि के जातकों के भाग्य की कृपा से धर्म और आस्था बल पाएंगे. शुभ-लाभ में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत संबंधों को संवारेंगे. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. मनोरंजक यात्रा संभव है. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बनेंगे. परिजनों के साथ आपसी विश्वास बढ़ेगा. उच्चशिक्षा के बढ़ावे पर जोर होगा. विविध मामलों में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 1, 2, 4

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. धार्मिक गतिविधि बढ़ाएं.

सिंह- सिंह राशि के जातक आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें. अपनों से किए वादे निभाने का प्रयास बनाए रखें. निजी मामलों में आपसी विश्वास व सहजता से आगे बढ़ें. पेशेवरों का साथ बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे. चर्चाओं में सजगता दिखाएं. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्य की ओर बढ़ें. नियमित गति बनाए रखें. कार्य-व्यापार मिश्रित रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं. कामकाजी स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें.

शुभ अंक: 1 और 4

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. विनम्र रहें.

कन्या- कन्या राशि के जातकों के आर्थिक अनुबंधों में तेजी बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. कामकाज में उछाल बना रहेगा. उद्योग-व्यापार में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. मित्रों व स्वजनों का सहयोग रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य पूरे कर लेने का प्रयास रखेंगे. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. घर-परिवार में आनंद का माहौल बना रहेगा. वित्तीय मामलों में उपलब्धियां बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 4, 5

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. वचन पर अमल बनाए रखें.

तुला- तुला राशि के जातक नौकरीपेशा अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. रिश्ते व अन्य संबंध संवारने की कोशिश बनाए रखेंगे. सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. उधार में रुचि बनी रह सकती है. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. कर्मठता पर बल बनाए रहेंगे. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता-सामंजस्य से आगे बढ़ें. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. पेशेवर मामले लंबित रहेंगे. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे. करीबियों से मदद मिलेगी.

शुभ अंक: 2, 4, 6

शुभ रंग: दूधिया

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. तर्कशील रहें.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातक मित्रों के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे. प्रियजन से भेंट-संवाद के अवसर बढ़ेंगे. घर-परिवार में सहकार की भावना रहेगी. व्यक्तिगत स्तर पर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. उमंग-उत्साह और विश्वास से कार्य करेंगे. शिक्षण-प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार में सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशील रहेंगे. करीबियों को वक्त देंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. साझा संवाद बढ़ाएंगे. संकोच में कमी आएगी.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा और अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. शैक्षणिक गतिविधि बढ़ाएं.

धनु- धनु राशि के जातक महत्वपूर्ण बात परिवार के लोगों से साझा कर सकते हैं. उचित अवसर पर लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं. साझा संवाद बनाए रहेंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ेगी. परिजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. वरिष्ठों से मेलजोल की भावना बढ़ेगी. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. पेशेवर एवं प्रबंधकीय प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ-संकीर्णता से बचें. वित्तीय एवं प्रबंधकीय लाभ बढ़त पर रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा और अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. संतुलन बनाए रखें.

मकर- मकर राशि के जातक साहस-पराक्रम से जगह बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बातें करीबियों से साझा कर पाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. साझा संवाद बढ़ाएंगे. साहसिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारा बढ़ाएंगे. साख-सम्मान बढ़ेगा. पेशेवर शुभता-सहजता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. संपर्क-संवाद बढ़ा रहेगा. अपनों के साथ मनोबल बढ़ाएगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सामाजिक प्रयासों पर जोर रहेगा.

शुभ अंक: 2, 4, 6

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. पहल-पराक्रम बनाए रखें.

कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के पारिवारिक प्रयास गति लेंगे. आर्थिक विषयों को बेहतर बनाए रखेंगे. आसपास आनंद के क्षण निर्मित होंगे. अपनों के आदर-सम्मान को बनाए रखेंगे. मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. घर-परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. सामाजिक मेलजोल की भावना बढ़ेगी. घरेलु मामलों में समय देंगे. खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा. साज-संवार और आकर्षण बनाए रखेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 5, 8

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. सदाचार बढ़ाएं.

मीन- मीन राशि के जातक रचनात्मकता को बढ़ाए रखेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. नवीन मामलों में सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. उन्नति और विस्तार के अवसर भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. प्रदर्शन प्रभावशाली और भव्य रहेगा. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. सुख-सौख्य में वृद्धि होगी. सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ व बड़प्पन से काम लेंगे. सृजनात्मकता और साज-सज्जा बनाए रहेंगे. भव्यता पर जोर बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' एवं 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें. व्यवस्था संवारें.

