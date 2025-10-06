Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 06 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तीसरे चरण के तहत 21 लाख महिला लाभार्थियों को पहली किस्त आज जारी की जाएगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-6 में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया. तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पूर्वी ढलान के पास हज़ारों की संख्या में ट्रेकर्स एक शक्तिशाली बर्फीले तूफान में फंस गए हैं. पढ़ें सोमवार की टॉप खबरें...

IND vs PAK Highlights: भारत की बेटियों ने लहराया जीत का परचम, ODI में पाकिस्तान को लगातार 12वीं बार चटाई धूल

ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-6 में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 88 रनों से हरा दिया. कोलंबो में हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 248 रनों का टारगेट दिया था, इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 159 रनों पर सिमट गई. ये भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ वूमेन्स वनडे में लगातार 12वीं जीत है.

दिल्ली-NCR में देर रात बारिश से मौसम सुहावना, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, मौसम अपडेट पर नजर रखने, यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है.

CM नीतीश 21 लाख और महिलाओं को भेजेंगे ₹10-10 हजार, बिहार चुनाव में 'गेम चेंजर' होगी यह योजना?

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तीसरे चरण के तहत 21 लाख महिला लाभार्थियों को पहली किस्त आज जारी की जाएगी. 1 करोड़ महिलाओं को पहले ही इस योजना के तहत 10 हजार रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है. बता दें कि 2020 चुनाव में महिला वोटर्स ने एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

सबसे सुरक्षित मौसम में आया बर्फीला तूफान, माउंट एवरेस्ट की ढलानों पर फंसे 1000 ट्रेकर्स

तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पूर्वी ढलान के पास हज़ारों की संख्या में ट्रेकर्स एक शक्तिशाली बर्फीले तूफान में फंस गए हैं. इनमें से करीब 350 ट्रेकर्स को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है. हिमालयन रीजन में इस मौसम में बर्फीले तूफान का आना बहुत दुर्लभ घटना है. एवरेस्ट ट्रेकिंग के लिए यह सबसे उपयुक्त समय माना जाता है.

जावेद हबीब और बेटे अनस पर करोड़ों की ठगी का आरोप... अब तक 13 FIR दर्ज, लगेगा गैंगस्टर एक्ट!

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब पर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप लगा है. दोनों पर आरोप है कि वे लोगों को 50 से 75% मुनाफे का लालच देकर, उनसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराते थे. उत्तर प्रदेश के संभल, अमरोहा और मुरादाबाद ज़िले के पीड़ितों की शिकायत पर जावेद हबीब और उनके बेटे अनस के खिलाफ अब तक 13 FIR दर्ज हो चुकी हैं.

रात 11 बजे धुआं निकलना शुरू हुआ, मरीजों को बेड सहित लेकर भागे तीमारदार, जयपुर अग्निकांड में 7 मौतें

जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात को अचानक आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई. इस दौरान दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस दौरान कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ और घबराहट की शिकायत भी हुई, जिन्हें तुरंत अन्य वार्डों और इमरजेंसी यूनिट में शिफ्ट किया गया.

दार्जिलिंग में बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही, 23 की मौत, CM ममता बनर्जी करेंगी उत्तर बंगाल का दौरा

दार्जिलिंग और मिरिक इलाके में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन ने भीषण तबाही मचाई है. रविवार को मिरिक के दुधिया में डुडिया आयरन ब्रिज के टूटने से 23 लोगों की मौत हो गई. ये पुल मिरिक को सिलीगुड़ी और कर्सियांग से जोड़ता था. CM ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल का दौरा करेंगी और बारिश से हुई तबाही का आकलन करेंगी और राहत कार्यों का निरीक्षण करेंगी.

