'वोट चोरी' मामले में शुरू हुई पुलिस जांच, फर्जी वोटरों के आरोप पर कर्नाटक में FIR दर्ज

2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े कथित ‘वोटर चोरी’ घोटाले में बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में व्हाइटफील्ड निवासी राजू की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में राजनीतिक दलों के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को अवैध रूप से जोड़ा गया.

यह मामला तब चर्चा में आया था जब राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पक्ष पर ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए थे. (Photo: PTI)
2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े कथित बड़े ‘वोटर चोरी’ घोटाले में अब एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है. इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. यह शिकायत व्हाइटफील्ड निवासी राजू ने दर्ज कराई है. 

फर्जी वोटरों को अवैध रूप से जोड़ने के आरोप

उनका आरोप है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करते हुए फर्जी वोटरों को अवैध रूप से जोड़ा गया. शिकायत में कहा गया है कि यह काम कुछ राजनीतिक दलों के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से किया गया.

राहुल गांधी ने लगाए थे 'वोट चोरी' के आरोप

यह मामला तब सुर्खियों में आया, जब राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पक्ष पर सार्वजनिक रूप से ‘वोटर चोरी’ के आरोप लगाए. शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कथित हेरफेर जनता के जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश थी, इसलिए इसमें निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए. 

उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब FIR दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है.

