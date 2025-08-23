scorecardresearch
 

पत्नी ने पति की गर्लफ्रेंड को किया किडनैप... गाड़ी में बैठाकर जमकर पीटा, हाथ में बुरी तरह काटा

पुणे के हिंजवड़ी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने पति की प्रेमिका को पार्सल डिलीवरी के बहाने बुलाकर अपहरण कर लिया, इसके बाद गाड़ी में बैठाकर उसके साथ जमकर मारपीट की. पुलिस के अनुसार, झगड़े के दौरान आरोपी महिला ने प्रेमिका के हाथ पर काट भी लिया. इस मामले में प्रेमिका ने पुलिस के पास जाकर मामले की शिकायत की.

महिला ने पति की प्रेमिका को पीटा. (Photo: Representational)
महाराष्ट्र के पुणे से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने पति की प्रेमिका को किडनैप कर लिया. इसके बाद गाड़ी में उसे बुरी तरह पीटा और हाथ पर काट लिया. प्रेमिका ने इस मामले की शिकायत हिंजवड़ी पुलिस थाने में की है. पुलिस ने आरोपियों को समझाकर नोटिस पर छोड़ दिया है, साथ ही प्रेमिका को भी प्रेमी से दूर रहने की सलाह दी है.

जानकारी के अनुसार, महिला का पति पेशे से बिल्डर है. उसी के ऑफिस में 26 साल की लड़की काम करती थी. पिछले दो साल से उस लड़की से महिला के पति का अफेयर था. महिला का कहना है कि पति ने उस लड़की पर काफी पैसे खर्च किए. महंगा मोबाइल दिलाया. ये बात पत्नी को पता चली तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया. पति के साथ काफी झगड़ा हुआ. 

इसके बाद महिला के पति ने प्रेमिका को अपने दोस्त के ऑफिस में काम दिलवा दिया और पत्नी से कहा कि उसको काम से निकाल दिया है. इसके बाद एक दिन पत्नी ने अपने पति को मोबाइल पर बातें करते हुए सुना. दोनों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें: प्रेमिका की हुई शादी तो प्रेमी ने पति समेत पूरे परिवार को उड़ाने की रची साजिश, पार्सल में भरकर ससुराल भेजा बम

इसी दौरान महिला ने पार्सल डिलीवरी करने वाले झांसे में लेकर इमोशनल ब्लैकमेल किया और पति की प्रेमिका को पार्सल के बहाने बुलाने को कहा. डिलीवरी बॉय ने कॉल किया और कहा आपका पार्सल आया है, तभी जवाब मिला कि मैंने कोई पार्सल नहीं मंगवाया. डिलीवरी बॉय को कहा गया कि उसको कहो पैसे दे चुके हैं, आप सिर्फ पार्सल ले जाएं.

लोकेशन भेजने को कहा. इस पर प्रेमिका ने आरोपी महिला के मोबाइल पर लोकेशन भेज दिया. कुछ मिनटों में डिलीवरी बॉय हिंजवड़ी ऑफिस के बाहर पहुंच गया. प्रेमिका के आते ही उसे पकड़कर महिला आरोपी और उसकी मां ने गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी भगा दी. ये लोग वाकड़ की तरफ जाने लगे. इसी दौरान महिला ने पति की प्रेमिका के साथ मारपीट की और हाथ में काट लिया. गाड़ी महिला आरोपी का भाई चला रहा था. एसीपी सुनील कुरहाड़े ने कहा कि इस मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की.

