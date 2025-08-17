प्रेमिका की हुई शादी तो प्रेमी ने पति समेत पूरे परिवार को उड़ाने की रची साजिश, पार्सल में भरकर ससुराल भेजा बम

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने पार्सल बम से हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है. साथ ही पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, यहां महज 40 दिन पहले ब्याह कर ससुराल गई प्रेमिका को वापस पाने के लिए एक सिरफिरे आशिक ने पार्सल बम ससुराल भेजकर पूरे परिवार को उड़ाने की खौफनाक साजिश रच डाली थी. हालांकि तकनीकी कारणों से पार्सल बम नहीं फटा. जिसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने प्रेमी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी लक्ष्य विनोद शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले के कुसमी गांव के 20 वर्षीय आरोपी विनय का पास के गांव में रहने वाली एक युवती से स्कूल समय से प्रेम प्रसंग था. लगभग 40 दिन पहले उसकी शादी हुई और वो अपने ससुराल गंडई थाना अंतर्गत आने वाले मानपुर चली गई. ऐसे में प्रेमिका से अलग होना विनय को दुखी कर गया.

प्रेमिका के पति और उसके परिवार को बम से उड़ाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार प्रेमी और उसके सहयोगी.

मामले में पुलिस ने प्रेमी और उसके दोस्तों समेत 7 को किया गिरफ्तार

प्रेमिका को फिर से पाने के लिए आरोपी ने उसके पति समेत पूरे ससुराल को बम से उड़ाने की साजिश रच डाली. पुलिस अधीक्षक लक्ष्य वर्मा ने बताया कि आरोपी ने ऑनलाइन बम बनाने का तरीका जाना और होम थिएटर में लगभग 2 किलो का आईईडी लगाकर उसके डेटोनेटर को प्लग से जोड़ दिया. ताकि जैसे ही करंट सप्लाई मिले वह फट जाए. इसके बाद फर्जी इंडिया पोस्ट का लोगो व पता लिखकर प्रेमिका के ससुराल भेज दिया.

हालांकि, विधि का विधान देखिए कि विनय के प्लान में कमी रह गई और आईईडी के ब्लास्ट होने से पहले ही प्रेमिका के परिजनों को पता चल गया. जिसके बाद पति की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले बम डिफ्यूज किया. इसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मामले में शामिल 7 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले का खुलासा कर दिया.

