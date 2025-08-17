scorecardresearch
 

Feedback

प्रेमिका की हुई शादी तो प्रेमी ने पति समेत पूरे परिवार को उड़ाने की रची साजिश, पार्सल में भरकर ससुराल भेजा बम

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सिरफिरे प्रेमी ने शादी के बाद प्रेमिका को पाने के लिए पति समेत पूरे परिवार को उड़ाने की साजिश रच डाली.

Advertisement
X
बरामद विस्फोटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे साजिश के बारे में जानकारी देते एसपी. (Photo: Screengrab)
बरामद विस्फोटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे साजिश के बारे में जानकारी देते एसपी. (Photo: Screengrab)

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.  जहां पुलिस ने पार्सल बम से हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है. साथ ही पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

दरअसल, यहां महज 40 दिन पहले ब्याह कर ससुराल गई प्रेमिका को वापस पाने के लिए एक सिरफिरे आशिक ने पार्सल बम ससुराल भेजकर पूरे परिवार को उड़ाने की खौफनाक साजिश रच डाली थी. हालांकि तकनीकी कारणों से पार्सल बम नहीं फटा. जिसके बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने प्रेमी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें: कौशांबी: 'साथ में जान देंगे', बोल नाबालिग प्रेमिका को जहर खिलाकर मारा, खुद मौके से फरार हुआ प्रेमी

सम्बंधित ख़बरें

प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी (Photo: Screengrab)
UP: प्यार के खिलाफ हुआ परिवार, प्रेमी जोड़ा पहुंच गया थाने, पुलिस ने मंदिर में करवा दी शादी 
Kanpur's Kajal Kinnar Murder Case (photo- screengrab)
लव ट्रायंगल में काजल किन्नर की हत्या? अभी भी इंस्टा पर अपडेट हो रहे स्टेटस, प्रेमी की तलाश 
rajnandgaon accident
सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत 
Road Accident
राजनांदगांव में भीषण सड़क हादसा, उज्जैन के 6 दोस्तों की मौत, 1 गंभीर घायल 
Christian conversion
ननों की गिरफ्तारी: पहले मुसलमान, अब निशाने पर ईसाई? 

एसपी लक्ष्य विनोद शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिले के कुसमी गांव के 20 वर्षीय आरोपी विनय का पास के गांव में रहने वाली एक युवती से स्कूल समय से प्रेम प्रसंग था. लगभग 40 दिन पहले उसकी शादी हुई और वो अपने ससुराल गंडई थाना अंतर्गत आने वाले मानपुर चली गई. ऐसे में प्रेमिका से अलग होना विनय को दुखी कर गया.

Advertisement
प्रेमिका के पति और उसके परिवार को बम से उड़ाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार प्रेमी और उसके सहयोगी.

मामले में पुलिस ने प्रेमी और उसके दोस्तों समेत 7 को किया गिरफ्तार

प्रेमिका को फिर से पाने के लिए आरोपी ने उसके पति समेत पूरे ससुराल को बम से उड़ाने की साजिश रच डाली. पुलिस अधीक्षक लक्ष्य वर्मा ने बताया कि आरोपी ने ऑनलाइन बम बनाने का तरीका जाना और होम थिएटर में लगभग 2 किलो का आईईडी लगाकर उसके डेटोनेटर को प्लग से जोड़ दिया. ताकि जैसे ही करंट सप्लाई मिले वह फट जाए. इसके बाद फर्जी इंडिया पोस्ट का लोगो व पता लिखकर प्रेमिका के ससुराल भेज दिया.

यह भी पढ़ें: बेरहम मां ! मुस्लिम प्रेमी से मुलाकात में 10 साल का बेटा बन रहा था रोड़ा, जिगर के टुकड़े को ही मार डाला

हालांकि, विधि का विधान देखिए कि विनय के प्लान में कमी रह गई और आईईडी के ब्लास्ट होने से पहले ही प्रेमिका के परिजनों को पता चल गया. जिसके बाद पति की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले बम डिफ्यूज किया. इसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मामले में शामिल 7 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले का खुलासा कर दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement