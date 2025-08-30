ठाणे में महिला पुलिस कांस्टेबल ने तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान

महाराष्ट्र के ठाणे में आर्थिक अपराध शाखा में तैनात एक 36 साल की महिला कांस्टेबल ने बड़लापुर में एक आवासीय परिसर की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. यह दुखद घटना शुक्रवार रात 8:30 बजे हुई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बड़लापुर पश्चिम पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर किशोर शिंदे ने बताया कि महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दुर्घटना मृत्यु रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की है, हालांकि अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

शिंदे ने कहा कि जांच सभी एंगल्स से की जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, महिला एक लिव-इन रिलेशनशिप में थी, और पुलिस इस रिश्ते के साथ-साथ अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल कर रही है.

घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. आवासीय परिसर के निवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. महिला की पहचान गोपनीय रखी गई है, और पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है.

Advertisement

पुलिस ने महिला के परिवार और करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की है ताकि इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या व्यक्तिगत या नौकरी में कोई परेशानी इस दुखद कदम का कारण बनी. इस घटना से स्थानीय लोग भी हैरान हैं.



---- समाप्त ----