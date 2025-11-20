scorecardresearch
 

पुणे: 500 फीट गहरी खाई में गिरी Thar, छह युवकों की मौत, ड्रोन की मदद से चार शव बरामद

तामहिनी घाट में पुणे से कोकण जा रहे छह युवकों की थार कार 500 फीट गहरी खाई में गिर गई. पुलिस ने ड्रोन की मदद से छह शव बरामद कर लिए हैं. हादसा सोमवार देर रात हुआ था. परिजनों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी. खाई ज्यादा गहरी होने से रेस्क्यू ऑपरेशन कठिन हो गया था.

खाई में गिरी कार (Photo: Screengrab)
खाई में गिरी कार (Photo: Screengrab)

रायगढ़ जिले के तामहिनी घाट में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पुणे से कोकण जा रहे छह युवकों की थार वाहन 500 फीट गहरी खाई में गिर गई. सभी युवकों की मौत हो गई है. पुलिस ने ड्रोन की मदद से खाई में सभी शव बरामद कर लिए हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, छह दोस्त सोमवार 17 तारीख की रात करीब 11.30 बजे पुणे से थार में कोकण की ओर निकले थे. उसके बाद परिवारों का उनसे संपर्क नहीं हो पाया. परिजनों ने उत्तमनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग की शिकायत दी. इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी के आधार पर तामहिनी घाट इलाके में तलाश शुरू की.

खाई में गिरी तेज रफ्तार थार

गुरुवार 20 तारीख को पुलिस एक खतरनाक मोड़ पर ड्रोन से सर्च कर रही थी, तभी गहरी खाई में थार गिरी हुई दिखाई दी. वाहन के पास चार शव भी नजर आए. हादसे में जिन युवकों की मौत की आशंका है, उनके नाम हैं. शाहाजी चव्हाण 22 वर्ष, पुणीत सुधाकर शेट्टी 20 वर्ष, साहिल साधु बोटे 24 वर्ष, महादेव कोली 18 वर्ष, ओंकार सुनील कोली 18 वर्ष और शिवा अरुण माने 19 वर्ष. सभी पुणे के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी हैं.

ड्रोन से सर्च कर बरामद किए शव

खाई अत्यधिक गहरी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो गया था. मंगांव पुलिस, रायगढ़ आपत्ती व्यवस्थापन दल, मुलशी तहसील आपत्ती प्रबंधन समिति और स्थानीय लोग मिलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि हालात चुनौतीपूर्ण के बावजूद सभी शवों को बाहर निकाल लिया है. हादसा देर रात होने के कारण किसी को घटना का पता नहीं चल पाया. पुलिस लगातार ड्रोन और सुरक्षा उपकरणों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया. .

