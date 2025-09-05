scorecardresearch
 

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की ठगी का मामला, मुंबई पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस

मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की ठगी मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया है. उन पर कारोबारी दीपक कोठारी से निवेश के नाम पर रकम लेकर निजी इस्तेमाल का आरोप है. मामला उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी से जुड़ा है. धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने बीएनएस की धारा 403, 406 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

मुंबई के कारोबारी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं (File Photo: PTI)
मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. ये कार्रवाई उनकी बार-बार होने वाली विदेश यात्राओं को देखते हुए की गई है. ये मामला शिल्पा और राज की अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है.

एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दंपति की बार-बार होने वाली अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को देखते हुए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है.

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 14 अगस्त को जुहू थाने में मामला दर्ज हुआ था. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से कर्ज और निवेश के नाम पर करीब 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.

मुंबई के कारोबारी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच व्यवसाय के विस्तार के लिए तय रकम को दंपति ने निजी इस्तेमाल में लगाया.

दीपक कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक हैं, उन्होंने बताया कि उनकी शिल्पा और राज से मुलाकात राजेश आर्य ने कराई थी. उस समय शिल्पा और राज कुंद्रा के पास बेस्ट डील टीवी के 87.6% हिस्सेदारी थी.

दीपक कोठारी के मुताबिक शुरू में शिल्पा और राज कुंद्रा ने उनसे 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा था, लेकिन बाद में उन्होंने टैक्स का बोझ घटाने के लिए इसे निवेश बताकर रकम देने के लिए राजी किया और वादा किया कि उन्हें हर महीने रिटर्न और मूलधन दोनों वापस मिलेंगे.

दीपक कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते के तहत 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते से 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. ये पूरी रकम कंपनी के एचडीएफसी बैंक खाते में जमा हुई.

हालांकि शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद 2017 में एक अन्य समझौते में गड़बड़ी के चलते बेस्ट डील टीवी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

दीपक कोठारी का आरोप है कि उन्होंने राजेश आर्य के जरिए कई बार अपनी रकम वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए. इसके बाद उन्होंने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. इसी आधार पर मुंबई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 403, 406 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

