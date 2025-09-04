scorecardresearch
 

Feedback

गणेश मूर्ति विसर्जन के फोटो-वीडियो क्लिक और शेयर करने पर रोक, इस शहर की पुलिस का सख्त आदेश

Ganpati idols: पुलिस का मानना है कि टैंकों में विसर्जित गणपति मूर्तियों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है.

Advertisement
X
भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हुए लोग.(Photo:PTI)
भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हुए लोग.(Photo:PTI)

महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर 4 सितंबर से 15 सितंबर के बीच विसर्जित गणेश प्रतिमाओं के चित्रों और वीडियो के फिल्मांकन और प्रसार पर रोक लगा दी है ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे और सार्वजनिक शांति बनी रहे. 

एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. पुणे में मूर्तियों का विसर्जन शनिवार को होगा.

आदेश में कहा गया है, "प्राकृतिक जलाशयों या कृत्रिम टैंकों में विसर्जित गणपति प्रतिमाओं के दृश्यों का फिल्मांकन और प्रसार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है. 

पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

Ganesha Chaturthi Ganesh Geeta
श्रीगणेश ने भी दिखाया था विराट स्वरूप... श्रीकृष्ण से भी पहले दे चुके थे गीता का ज्ञान 
मृतक के परिवार ने बताया कि छात्र फरवरी में आगे की पढ़ाई के लिए भारत वापस आने वाले थे. (Photo: AFP)
गणेश विसर्जन से लौटते वक्त यूके में कार क्रैश, दो भारतीय छात्रों की मौत 
Ganesha Chaturthi
गणपति, गणाध्यक्ष और गणों का स्वामी... नास्तिकों की परंपरा में कैसी है गणेशजी की व्याख्या 
Ganesh Utsav Beed Maharastra
उल्टे छाते में मिलता है प्रसाद, भगवान गणेश के इस मंदिर की अनोखी है परंपरा 
Karjat halal lifestyle township controversy
महाराष्ट्र: कर्जत की हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप जांच के घेरे में, बीजेपी ने बताई गजवा-ए-हिंद की कोशिश 

बिता दें कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी थी और उस दिन से शुरू हुआ गणेशोत्सव 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक चलेगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालु डेढ़ दिन, पांचवें दिन और सातवें दिन मूर्तियों का विसर्जन करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement