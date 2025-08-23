scorecardresearch
 

पुणे में कुत्तों का आतंक, काम पर जा रहे शख्स को घेरकर काटा, किया लहूलुहान

पुणे में आज सुबह करीब 5 बजे काम पर निकल रहे एक युवक पर कुत्तों ने धावा बोल दिया. कुत्तों ने उसके हाथ पर बुरी तरह काट लिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया. जान बचाने के लिए युवक किसी तरह भागकर एक फ्लेक्स बोर्ड और पास खड़ी बाइक के पीछे छिप गया.

कुत्तों के हमले में युवक लहूलुहान हो गया और अपनी जान बचाने के लिए एक फ्लेक्स बोर्ड और एक बाइक के पीछे छिप गया. (Photo: Screengrab)

पुणे के पिंपरी-चिंचवड में कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया है. कुत्तों के हमलों की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. आज सुबह करीब 5 बजे चिखली मोरे वस्ती इलाके में काम पर जा रहे एक युवक पर कुत्तों ने हमला कर दिया और उसके हाथ पर काट लिया. यह पूरी घटना एक सीसीटीवी में कैद हो गई.

जानकारी के अनुसार, मोरे वस्ती साने कॉलोनी में कुत्तों का आतंक फैला हुआ है. सात कुत्तों का एक झुंड अकेले दिखने वाले लोगों पर हमला कर रहा है. आज सुबह करीब 5 बजे काम पर जा रहे एक व्यक्ति पर कुत्तों के इसी झुंड ने हमला कर दिया. 

कुत्तों ने किया लहूलुहान
 
कुत्तों ने उस व्यक्ति के हाथ को बुरी तरह काट लिया. इस हमले में युवक लहूलुहान हो गया और अपनी जान बचाने के लिए एक फ्लेक्स बोर्ड और एक बाइक के पीछे छिप गया. कुत्तों का झुंड बेहद आक्रामक था. कुत्तों की आवाज और युवक की चीख सुनकर कुछ लोग बाहर आ गए जिसके बाद कुत्ते वहां से भाग गए. 

यह भी पढ़ें: SC से आवारा कुत्तों को राहत लेकिन खत्म नहीं हुआ विवाद! जानें- अब डॉग लवर्स की क्या हैं चिंताएं

डर के साये में स्थानीय लोग

स्थानीय लोगों में इन कुत्तों को लेकर डर फैला हुआ है. सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले सीनियर सिटीजन और काम पर जाने वाले लोग भय के साये में हैं. इस घटना के बाद कुत्तों का आतंक और अधिक बढ़ गया है. लोगों की मांग है कि महानगर पालिका प्रशासन इस घटना का तुरंत संज्ञान ले और मोरे वस्ती चिखली क्षेत्र में कुत्तों पर नियंत्रण करे.

